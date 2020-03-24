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Чи зникне коронавірус влітку: вчені зробили заяву

STYLERКоронавірус    24.03.2020 - 09:11
Чи зникне коронавірус влітку: вчені зробили заяву
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірусна інфекція COVID-19 ще не до кінця досліджена вченими, але багато хто сподівається, що вірус злякається високих температур

Коронавірус в Україні за офіційними даними вразив 73 людини, але у МОЗ обіцяють оновити інформацію на 24 березня, після чого захворілих може стати більше. Багато вчених припускають, що вірус сезонний, і з приходом тепла його активність може піти на спад.

Так, мікробіолог і імунолог, професор Гвідо Сільвестрі з Італії нещодавно заявив, що з приходом літнього тепла пандемія COVID-19, принаймні частково, може зменшитися.

Вчений вважає, що дуже важливо стежити за тенденцією епідемії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східній Азії, зокрема в Малайзії, Індонезії, Філіппінах, Індії і Бангладеш, щоб спрогнозувати ситуацію влітку в європейських країнах.

Зазначимо, що хоча SARS-CoV-2 вкрай заразний, при цьому він не стійкий до дезинфікуючих засобів, а при нагріванні понад 56 градусів за Цельсієм гине протягом 15 хвилин.

Таким чином, ймовірність, що пандемія COVID-19 може піти на спад в умовах спекотного літа в Європі, як в минулому році, може піти на спад.

За станом на 24 березня, у світі коронавірусом захворіло понад 380 тисяч осіб, померло понад 16,5 тисяч, а більше 100 тисяч вже видужало.

Раніше вчені назвали нову групу ризику зараження коронавірусною інфекцією. Крім того медики розповіли, які супутні хвороби чого найчастіше стають причиною смерті пацієнтів з COVID-19.

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