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Все геть погано: ЗМІ розповіли про стан нардепа з коронавірусом

STYLERКоронавірус    24.03.2020 - 13:30
Все геть погано: ЗМІ розповіли про стан нардепа з коронавірусом
Коронавірус діагностували у Руслана Горбенко (фото: facebook.com)

Коронавірус діагностували у ще одного народного депутата, його стан - тяжкий

Коронавірус діагностували народному депутату від "Слуги народу" Руслана Горбенка. Він знаходиться в важкому стані в Олександрівській лікарні, його стан важкий. Про це в Telegram повідомив журналіст і екс-нардеп Ігор Мосійчук.

Журналіст пише, що Руслан Горбенко вчора перебував у реанімації, був на вентиляції легенів, а його рідні шукали ліки депутату по всьому Києву.

"З народним депутатом від "Слуги Народу" Русланом Горбенком, який з діагнозом коронавірус госпіталізований в Олександрівській лікарні зараз все зовсім погано", - пише Мосійчук.

Все геть погано: ЗМІ розповіли про стан нардепа з коронавірусом

Коронавірус виявили у депутата (скрін: Telegram/Ігор Мосійчук)

Нагадаємо, що симптоми у 41-річного Руслана Горбенка проявилися ще 19 березня. За кордон він не виїжджав останнім часом, ймовірно він міг заразитися від когось зі своїх колег.

Раніше повідомлялося, що коронавірус діагностували у народного депутата Сергія Шахова. Спочатку він був на домашньому лікуванні, але потім його стан погіршився і він потрапив до лікарні із запаленням легенів.

Ми також писали про те, що в мережі з'явилося відео, як за допомогою однієї простої дії можна зупинити поширення коронавірусної інфекції в Україні.

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