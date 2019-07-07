Як у дешевому порно: вульгарний образ Сєдокової перейшов усі межі (відео)

Сєдокова нарвалася на жорстку критику
Анна Сєдокова, яка "славиться" своєю надмірною вульгарністю, на цей раз й зовсім перейшла всі межі. Так, співачка опублікувала в Instagram відео, яке викликало гнів фанатів.
"Сьогодні в Одесу ми приїхали великим складом. Великим і дуже гарним", - написала артистка під роликом.
Анна Седокова (відео: instagram.com/annasedokova)
Користувачі були шоковані від побаченого. Багато хто зауважив, що співачка перейшла всі можливі межі допустимого і веде себе зовсім не так, як личить жінці в її віці:
Анна Седокова (скріншот: instagram.com/annasedokova)
Нагадаємо, що Сєдокову рознесли за вульгарний кліп "ЯЖЕМАТЬ". При цьому артистка відзначила, що її кліп є викликом і їй все одно на негативну реакцію.
Раніше повідомлялося про те, що Сєдокова розповіла дівчатам про те, як сподобатися чоловікові.