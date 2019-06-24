Мама "денсить" без трусів? Сєдокову рознесли за вульгарний кліп

Анна Сєдокова викликала скандал через вульгарного кліпу
23 червня відбулася прем'єра кліпу Анни Сєдокової до пісні "ЯЖЕМАТЬ". Артистка опублікувала частину ролика у себе на сторінці в Instagram. Більшість негативних коментарів команда артистки видалила, але нам все ж вдалося дізнатися, що насправді прихильники думають про новому кліпі української співачки. Свою думку вони залишили під публікацією її.
Сама Анна Седокова написала, що її кліп є викликом і їй все одно на негативну реакцію.
"#ЯЖЕМАТЬ і мені на все наплювати! На чужі думки, комплекси, на косі погляди і осуд! Бути мамою - не означає відмовитися від себе, не означає забити на себе! Бути мамою - це означає продовжувати жити це дивне, чудове життя з ще більшою пристрастю і любов'ю! Сьогодні, у нас, всіх божевільних мам, велика прем'єра. Спасибі крутому і найулюбленішому Алану Бадоєву за те, що відчув нашу хвилю і показав, як #мамапродолжаетдэнсить", - написала артистка під відео.
Седокова потрапила в скандал через голий кліп – усі подробиці (скріншот: instagram.com/annasedokova)
Седокова потрапила в скандал з-за голого кліпу – усі подробиці (відео: youtube.com)
У мережі негативно поставилися до побаченого. Більшість збентежило саме те, що співачка вийшла без нижньої білизни і практично у всій красі показала своє тіло:
Седокова потрапила в скандал з-за голого кліпу – усі подробиці (скріншоти: instagram.com/annasedokova)
Нагадаємо, що раніше Анна Седокова засипала мережу жаркими фото в купальнику.
Раніше ми писали, що Седокова засвітила апетитні сідниці на пікантному фото в бікіні.
До цього Анна Седокова дала поради дівчатам.