Мама "денсить" без трусів? Сєдокову рознесли за вульгарний кліп

Седокова потрапила в скандал через голий кліп – усі подробиці (колаж РБК-Україна)

Анна Сєдокова викликала скандал через вульгарного кліпу

23 червня відбулася прем'єра кліпу Анни Сєдокової до пісні "ЯЖЕМАТЬ". Артистка опублікувала частину ролика у себе на сторінці в Instagram. Більшість негативних коментарів команда артистки видалила, але нам все ж вдалося дізнатися, що насправді прихильники думають про новому кліпі української співачки. Свою думку вони залишили під публікацією її.

Сама Анна Седокова написала, що її кліп є викликом і їй все одно на негативну реакцію.

"#ЯЖЕМАТЬ і мені на все наплювати! На чужі думки, комплекси, на косі погляди і осуд! Бути мамою - не означає відмовитися від себе, не означає забити на себе! Бути мамою - це означає продовжувати жити це дивне, чудове життя з ще більшою пристрастю і любов'ю! Сьогодні, у нас, всіх божевільних мам, велика прем'єра. Спасибі крутому і найулюбленішому Алану Бадоєву за те, що відчув нашу хвилю і показав, як #мамапродолжаетдэнсить", - написала артистка під відео.

Седокова потрапила в скандал через голий кліп – усі подробиці (скріншот: instagram.com/annasedokova)

Седокова потрапила в скандал з-за голого кліпу – усі подробиці (відео: youtube.com)

У мережі негативно поставилися до побаченого. Більшість збентежило саме те, що співачка вийшла без нижньої білизни і практично у всій красі показала своє тіло:

Питуща і гуляща мати - горе в сім'ї.

Діти не повинні знати, як мама денсить. Синочок побачить всю таємницю, коли підросте, голе-напівголе тіло на тлі дитячих колясок - не перебір?

Скромність прикрашає. Що-то все зовсім сумно.

А я як раз про неї думала, що їй залишилося одне місце показати, вона таки його і майже показала. Цензура телебачення не дала до кінця розкритися! Жесть!

Соррі, але відписуюся від вас... Це думав не Ганна в кліпі, думав прикол виставили...

Сильно) Але в моментах все-таки перебір, ІМХО)

Пісня - безглузде лайно і кліп теж такий собі.

Кліп якийсь вульгарний, з коляскою і з голою жопою - це прямо дно якесь, ш.. б.. нагадує, і з двома мужиками в машині - це треш) Ось це точно у таких #яжмать дах рве))

Написала питання про посилання відео, для чого голий низ у Ганни, так видалили комент. Тільки хвалебні коменти повинні тут бути значить? Питань бути не може? Нормас взагалі.

Така нісенітниця і пісня, і кліп. Навіщо я це дивилася?

Седокова потрапила в скандал з-за голого кліпу – усі подробиці (скріншоти: instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, що раніше Анна Седокова засипала мережу жаркими фото в купальнику.

Раніше ми писали, що Седокова засвітила апетитні сідниці на пікантному фото в бікіні.

До цього Анна Седокова дала поради дівчатам.