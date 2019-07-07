Как в дешевом порно: вульгарный образ Седоковой перешел все границы (видео)

Анна Седокова, которая "славится" своей чрезмерной пошлостью и вульгарностью, на этот раз и вовсе перешла все границы. Так, исполнительница опубликовала в Instagram видео, которое вызвало гнев фанатов.

"Сегодня в Одессу мы приехали большим составом. Большим и очень красивым", - написала артистка под роликом.

Анна Седокова (видео: instagram.com/annasedokova)

Пользователи были шокированы от увиденного. Многие посчитали, что певица перешла все возможные грани допустимого и ведет себя совершенно не так, как подобает женщине в ее возрасте:

Совсем с ума сошла, можно быть сексуальной на грани фола, как это делает Мадонна, но здесь, как в дешевых немецких порно, даже противно и гадко становится.

Аня! Остановись! Это отталкивает от тебя!

То, как Вы в последнее время позиционируете свою сексуальность - эти просто пошло и безвкусно.

А если ваша дочь увидит эту грязь?

Мне стыдно за такие клипы.

Анна Седокова (скриншот: instagram.com/annasedokova)

Напомним, что Седокову разнесли за вульгарный клип "ЯЖЕМАТЬ". При этом артистка отметила, что ее клип является вызовом и ей все равно на негативную реакцию.

Ранее сообщалось о том, что Седокова рассказала девушкам о том, как понравиться мужчине.