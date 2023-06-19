Дешевые и полезные: 5 овощей, которые помогают снизить давление

Картофель

Картофель содержит много калия. В нем этого минерала даже больше, чем в банане. В одной запеченной картошке среднего размера содержится около 600 мг вещества, что составляет почти 13% от суточной нормы.

Хотя все сорта картофеля богаты калием, некоторые исследования показали, что яркий оттенок фиолетового картофеля может дать им преимущество, способствуя уменьшению жесткости артерий, что помогает снизить давление. Они содержат антоцианы - мощный антиоксидант, который придает этому сорту картофеля фиолетовый оттенок.

Свекла

"Свекла и свекольная зелень являются хорошим источником нитратов, которые помогают расслабить кровеносные сосуды и могут улучшить артериальное давление. Исследование 2018 показало, что свекольный сок может снизить давление за счет высокой концентрации нитратов", - заявляет диетолог Вандана Шет.

Свекла также богата другими питательными веществами, такими как калий, клетчатка, фолиевая кислота, марганец, витамин С и железо, многие из которых также связаны с понижением давления.

Свеклу можно жарить во фритюрнице, добавлять в салат, растирать в хумус или использовать в зерновом салате. Хотя зеленая ботва свеклы немного горькая, она также съедобна. Попытайтесь добавить его к песто или соусам, чтобы уменьшить пищевые отходы.

Помидоры

"Помидоры и продукты из них богаты калием и ликопином - двумя питательными веществами, которые могут нормализовать давление и улучшить здоровье сердца", - говорит Шет.

Одна чашка помидоров черри содержит 395 мг калия - 8% дневной нормы.

Ликопин является антиоксидантом, который делает эти плоды красными. Помидоры являются одним из лучших источников этого вещества. Причем продукция, сделанная с томатов, содержит даже больше полезных антиоксидантов, чем сырые плоды.

Обзор 2021 года обнаружил, что ликопин в томатном экстракте значительно снижает давление у здоровых людей и людей с гипертонией.

Зеленые листовые овощи

Капуста, шпинат, белокочанная капуста и другие листовые овощи богаты диетическими нитратами, расширяющими кровеносные сосуды и улучшающими кровообращение.

Некоторые исследования показывают, что употребление, по крайней мере, 1 стакана листовой зелени в день может помочь снизить артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Листовая зелень подходит почти к любому блюду, поэтому смело добавляйте его в пищу.

Тыква

Есть много видов тыквы, все они имеют яркий желтый или оранжевый оттенок и крахмалистую мякоть, насыщенную калием. Одна чашка этого плода содержит около 8% дневной нормы калия, а также другие питательные вещества, такие как витамин А, клетчатка и витамин С.

Тыкву можно добавлять в начинки к пирогам или готовить из нее запеканки.