Десерт без выпечки за 5 минут: без масла, яиц и молока!

Быстрые десерты – именно то, когда нет времени, света, а иногда и вдохновения, чтобы заморачиваться по несколько часов на кухне.
Рецептом такого десерта поделилась украинская кулинарная блоггер Alina FooDee.
Растопите шоколад любым удобным способом (например, на водяной бане). Но не передержите, чтобы шоколад не свернулся.
Измельчите бананы с помощью блендера или вилки.
Смешайте бананы с растопленным шоколадом. Выстелите форму пергаментом или пищевой пленкой.
Поставьте десерт в холодильник на 2-3 часа до застывания.
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