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Великдень в умовах війни: як освячувати кошик онлайн і де дивитися богослужіння

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Субота 23 квітня 2022 18:16
Великдень в умовах війни: як освячувати кошик онлайн і де дивитися богослужіння Фото: Де подивитися Великодні богослужіння онлайн (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Україна 24 квітня буде відзначати Великдень. Цього року освятити Великодній кошик і бути присутнім особисто на богослужіннях буде не можна. Це пов'язано з величезним ризиком для християн через військову агресію Росії та можливі провокації.

Як можна буде освятити Великодній кошик і де можна подивитися богослужіння – читайте нижче.

Комендантська година і скасування нічних богослужінь

Всі церкви в Україні будуть закриті в ніч з 23 на 24 квітня. Частина областей зможе провести святкові богослужіння у вечірній час або ж вранці – після комендантської години.

В областях, де ризик провокацій з боку РФ набагато вищий – змінили час комендантської години й там рекомендують українцям освячувати кошики в домашніх умовах.

Це стосується Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей. Там комендантська година почне діяти з 19:00 години 23 квітня і до 05: 00 24 квітня.

Великдень в умовах війни: як освячувати кошик онлайн і де дивитися богослужінняА що про це говорять в церкві

Священники вважають, що заборон і обмежень на участь у богослужіннях онлайн не існує. І в першу чергу - безпека парафіян. Тим більше, що за попередні два роки українці вже змушені були обмежити відвідування храмів і церков через пандемію коронавірусу.

Всі обряди по освяченню великодніх кошиків можна зробити дистанційно. Для цього достатньо включити богослужіння в телевізорі або на гаджетах, прослухати та прочитати молитви.

Де транслюватимуть богослужіння

Богослужіння Православної церкви України транслюватимуть в ефірі національного Всеукраїнського телемарафону єдиних новин – UAРазом. Трансляція з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві розпочнеться о 23: 30.

Богослужіння з Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві транслюватимуть 24 березня з 07:30

Також транслюватимуть богослужіння на телеканалі UA: Культура

Богослужіння Митрополита Епіфанія можна буде подивитися на офіційних сторінках ПЦУ в Facebook або YouTube, а також на особистій сторінці предстоятеля Православної церкви України в Facebook.

Божественна літургія та Великодня утреня, освячення пасок 24 квітня з 07:30-телеканал Живе ТБ.

Освячення пасок у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві 24 Квітня-16:00 до 19: 00 на Facebook.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що категорично не можна класти в Великодній кошик.

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