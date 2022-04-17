"Тримали в підвалах 400 осіб": пенсіонерка з-під Чернігова розповіла про звірства окупантів

Солдати РФ тримали сотні людей у підвалах, де неможливо було дихати.

Пенсіонерка Валентина з села Ягідне розповіла, що у неї у дворі стояла техніка окупантів, з якої пускали "Гради".

Загарбники спочатку тримали жінку в будинку, а потім відвели в підвал, де знаходилося 400 осіб і не вистачало повітря.

"Такі вони погані були! Вони над нами знущалися. До обіду ще нічого, а після обіду вже п'яні, дитя моє. Бігали зі зброєю і хлопчаків наших з села вбили. Росіяни вони були ще не дуже погані, вони не дуже знущалися, а ці з Байкалу та Уралу знали одне слово – самогон. А у нас в селі самогон не женуть, та й п'яниць як таких немає", - розповіла літня жінка.

Годували російських солдатів дуже погано, пайків, очевидно не вистачало.

"Їх погано годували. Яйця вони ходили крали. А наших хлопчиків добре годували. Наші - орли, вони як зайшли, так сльози на очах...", - поділилася спогадами Валентина.

Дивіться на відео розповідь українки.