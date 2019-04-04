Дмитро Комаров у команді досвідчених пілотів здійснить рекордний політ через всю Україну

Дмитро Комаров та Олександр Дмитрієв (фото: прес-служба)

У разі успіху політ буде внесений до Національного реєстру рекордів України за найбільшу кількість відвіданих аеродромів за три льотних дні.

Телеведучий і екстремал Дмитро Комаров у команді досвідчених пілотів здійснить триденний політ на невеликому чотиримісному літаку, під час якого планує відвідати максимальну кількість населених пунктів України.

Дмитро Комаров вже не перший рік захоплюється авіацією і навіть виконував фігури пілотажу під контролем досвідчених інструкторів. В даному польоті він буде у ролі пілота.

За словами Дмитра, Україна має великий потенціал для розвитку малої авіації:

"В експедиціях нам часто доводиться користуватися послугами малої авіації та літати на невеликих чотиримісних літаках. Причому не тільки у найбільш диких місцях, але й у цивілізованих також. У багатьох країнах вони виконують роль маршруток. У такому авіатаксі, наприклад, ми летіли з Танзанії на острів Занзібар менше ніж за 50 доларів. Маленькими літаками подорожували в Бразилії, Мексиці, Болівії, Непалі та багатьох інших країнах. А в Канаді та США приватні літаки взагалі не вважаються чимось незвичайним. Навіщо це нам? Ми хочемо показати, що в нашій країні теж є такі можливості, але потрібно розвивати цю сферу. Невеликих аеродромів в Україні достатньо, але про це знають не всі. А про стан наших доріг відомо кожному. Якщо розвивати малу авіацію, то можна буде дуже швидко мандрувати навіть між невеликими містами, у яких немає аеропортів. Через такі міста і проходить наш маршрут. І звичайно ж, мала авіація – це не тільки приватні польоти, але і медицина, рятувальні операції, моніторинг з метою охорони навколишнього середовища, контроль вирубки лісів, військові цілі, сільське господарство".

Дмитро Комаров (фото: прес-служба)

До складу екіпажу під керівництвом досвідченого українського пілота і військового льотчика Ігоря Табанюка також увійдуть другий пілот Андрій Блінов і оператор проекту «Світ навиворіт» Олександр Дмитрієв.

Пілот з багаторічним стажем Ігор Табанюк зазначає, що авіація стає все більш доступною з кожним днем:

"Колись нам насаджували думку, що машина – це розкіш. Сьогодні авіація стала доступною і необхідної для переміщення в наш час швидкостей і нових технологій. Ще 30 років тому, щоб зателефонувати в інше місто, необхідно було очікувати пару-трійку годин, то зараз діставши мобільний телефон, ми за день вирішуємо неосяжні питання. Так і на літаку – тепер за один день можна вирішити проблеми, які раніше вирішувалися тижнями".

Екіпаж планує стартувати вранці 5 квітня з аеродрому в м.Коломия Івано-Франківської області і фінішує там же увечері 7 квітня, якщо дозволять погодні умови та всі інші чинники складуться вдало. Маршрут охоплює практично всю Україну, за винятком закритих для польотів регіонів. На шляху у пілотів Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса, Вінниця, Кам'янець-Подільський, Житомир, а також Косино, Дрогобич, Скадовськ, Бердичів, Гайсин, Веселе і безліч інших міст. Команда планує здійснювати від 8 до 12 посадок щодня. Всього екіпаж планує відвідати 31 аеродром, а загальний маршрут складе 3000 км.

Переліт відбудеться за підтримки громадської авіаційної організації "АОПА-Україна".