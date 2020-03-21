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Дерзайте: цим знакам Зодіаку обов'язково пощастить у кінці березня

STYLERЖиття    21.03.2020 - 20:46
Дерзайте: цим знакам Зодіаку обов'язково пощастить у кінці березня
Гороскоп на березень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали головних везунчиків останньої декади березня

Гороскоп на березень свідчить про те, що перший весняний місяць стане складним періодом. Однак цей місяць буде дуже насиченим, багатим на події та інформацію й у багатьох представників зодіакального сузір'я відбудуться кардинальні зміни у всіх сферах життя.

Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку третя декада березня принесе неймовірне везіння та успіх у всіх починаннях.

Телець

В кінці березня Тельці зроблять свій остаточний вибір в особистому житті, і цей вибір стане правильним. Період сприятливий для того, щоб завершити старі конфлікти та проявити свій професіоналізм. Останні дні місяця принесуть Тельцям чимало приємних сюрпризів, а любовний партнер вельми оригінально здивує. Найбільш вдалими стануть 23 і 28 березня.

Близнюки

Астрологи радять представникам цього знаку наважитися і не зупинятися, оскільки в кінці березня Меркурій буде повністю на їхньому боці. Удача і везіння чекає у всіх починаннях, які пов'язані з фінансами, можна інвестувати кошти. У невеликих негараздах прийдуть на допомогу вірні друзі. В останні дні, якщо дозволить ситуація в країні, варто відправитися в гості до друзів в інше місто. Вдалі дні – 29 і 31 березня.

Лев

Третя декада березня обіцяє Левам отримання бажаного, але астрологи рекомендують не поспішати з висновками. З фінансами все буде гаразд і можна запланувати собі дорогу покупку. Останні дні місяця не варто проводити на самоті, сприятливими стануть зустрічі гостей, важливі ділові знайомства, планування урочистості та навіть переїзд. Найбільш вдалі дні – 25, 29 і 30 березня.

Скорпіон

Третя декада місяця стане позитивним періодом для творчих Скорпіонів. З'явиться багато шансів, щоб проявити себе або заробити пристойну суму грошей. Саме час використовувати технічні новинки та інтернет. Тим, хто перебуває у відносинах – світить веселенька авантюра разом з партнером. Астрологи радять бути відкритими у своїх почуттях і емоціях – це все винагородиться сповна. Найбільш вдалі дні – 27 і 28 березня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає всі знаки Зодіаку в період карантину.

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