Дерматолог предупредила украинцев о ядовитом растении: вот что происходит с кожей

Летом все любят отдыхать на природе, прячась от невыносимой жары в тени деревьев. Однако надо быть осторожным, ведь гуляя, можно ненароком наткнуться на неприятность - борщевика.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу дерматолога Екатерины Бакико.

Что такое борщевик

Борщевик - это такое большое растение с большими листьями и белыми цветами. Растение очень красивое, но крайне опасное.

"К нам оно пришла из России, а оттуда ничего хорошего не бывает. У борщевика ядовитый сок, который становится особенно опасным, когда попадает на кожу и облучается солнцем", - говорится в сообщении.

Когда вы увидели борщевик, то прикасаться к нему нельзя, нужно научить детей обходить его 10 дорогой. Когда идете незнакомым полем - то одевайте закрытую обувь.

Что делать при ожогах

Если все же обожглись, то следует придерживаться следующих рекомендаций:

немедленно промойте пораженную кожу водой с мылом. Помойте руки и под ногтями. Прикройте одеждой этот участок кожи от солнца

чтобы облегчить зуд, примите антигистаминное лекарство (Ларатадин, Дезлоратадин, Цетиризин, Левоцетиризин). Нанесите на этот участок раствор с каламином или гидрокортизоновый крем для снятия воспаления, зуда и отека

волдырь прокалывать нельзя, ничем жирным не мастите. Не заливайте спиртом, зеленкой и йодом

если образовалась рана, то покройте салфеткой "Опікун" или чистой марлей

если очень болит, то примите таблетку парацетамола или ибупрофена

обратитесь к врачу

одежду, в которой вы были, постирайте

Борщевик (фото: wikipedia)

Врач рассказала, что нужно обязательно бороться с борщевиком, ради здоровья и безопасности детей.

Как бороться

Одежда должна быть полностью закрыта, также руки и лицо. Сок при срезании растения может рассеяться и незаметно попасть на кожу или глаза.

Лучше с борщевиком бороться весной, когда он только прорастает. Нужно срезать побег и разрезать корень лопатой, обработать гербицидом дважды с интервалом 2-3 недели.

Если борщевик большой и уже растет, срежьте стебель и цвет, затем выполните обработку гербицидом. Цвет нужно собрать в пакет и утилизировать. Все потому, что срезанный цвет может сформировать семена.

Затем нужно ежегодно проверять на наличие новых растений, потому что семена могут прорасти даже в течение 10 лет. После работы промойте все инструменты мылом.