5 доступных способов использования кофе для красоты волос и кожи

Кофе не только вкусный и бодрый напиток. При наружном применении он имеет ряд преимуществ для кожи и волос.

Как легко использовать этот ингредиент в процедурах ухода за кожей и волосами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Womans World.

Польза кофе для кожи

1. Кофейная гуща мягко очищает мертвые сухие клетки, накопившиеся на поверхности вашей кожи. А сочетание его с увлажняющим кокосовым маслом удерживает влагу в коже.

Смешайте 2 ст. кофейной гущи и ½ ст. кокосового масла. Нанесите на влажную кожу под душем 1 минуту, затем смойте.

2. Осветлите кожу с помощью кофейной маски.

Соединения в кофе улучшают кровообращение и кровообращение, благодаря чему цвет лица становится более ярким и сияющим изнутри. Использование его с маслом жожоба увлажняет кожу, чтобы еще больше усилить сияние.

В миске смешайте ½ ст. кофейной гущи и 1 ст. масла жожоба. Нанесите на чистое сухое лицо и оставьте на 15 минут, прежде чем смыть.

3. Избавьтесь от отеков из глаз с помощью кофейного компресса

Танины в кофе помогают удалять накапливающиеся под глазами жидкости. Кроме того, использование холода сужает кровеносные сосуды, чтобы еще больше уменьшить отек.

Добавьте ½ стакана охлажденного кофе в миску и смочите в жидкости 2 ватных диска.

Положите на закрытые глаза и оставьте на 10 минут, прежде чем снять и промыть кожу.

Кофейная гуща обладает целебными свойствами (Скриншот)

4. Устраните вздутие живота с помощью кофейного обертывания.

Естественное мочегонное средство, кофе впитывается в кожу, чтобы вымыть избыток воды и восторженные токсины, сдувающие живот.

Добавление оливкового масла и перечной мяты (оно стимулирует лимфатическую систему, чтобы поддерживать движение жидкости) ускоряет результаты.

Смешайте ¼ чашки молотого кофе с 3 ст. оливкового масла и 4 капли эфирного масла мяты. Нанесите на живот и неплотно заверните полиэтиленовой пленкой. Через 15 минут снимите пленку и промойте.

5. Кофейная маска для волос

Как кофеин в кофе, так и втирание его в кожу головы усиливают кровообращение, способствуя росту новых здоровых волос и удлиняя фазу роста.

Уникальные соединения в отваре укрепляют волосяные фолликулы у корня, чтобы уменьшить выпадение, из-за чего волосы выглядят тоньше.

Нанесите негорячую чашку кофе на влажные волосы, затем помассируйте кожу головы в течение одной минуты. Оставьте на пять минут, затем смойте.