Дерматолог назвала 3 распространенные привычки, которые вредят ногтям

Грызть ногти

Дерматолог

совсем не эстетично. Также возникает риск возникновения микроутров и заусенцев на пальцах, риск кишечных расстройств и угроза для зубов и десен.

Постоянная грызание ногтей оказывает давление на ногтевую стенку, что со временем может фактически изменить форму или искривить ваши ногти. Ногти, которые грызут, могут стать грубыми, иметь короткие неровные края и перестать расти должным образом.

Если люди грызут ногти с бородавками, вызванными вирусом, болезнь может распространить этот вирус на другие пальцы, лицо, рот и даже губы.

Ковыряние ногтей

По словам врача, такая привычка может привести к ране на ногтях, куда легко могут попасть бактерии.

Покрывать ногти гель-лаком

На самом деле, он может даже укрепить ногти, поскольку защищает их от механических повреждений. Но только при условии, что работу выполняет мастер. Иначе есть риск сделать ногтевую пластину более тонкой шлифовкой или повредить при снятии покрытия.

Дешевые лаки могут содержать токсичные вещества, делающие ногтевую пластину тоньше. Но лучше ориентироваться не на стоимость, а на склад.

Вредные для ногтей формальдегид или формальдегидные смолы, толуол, этил-ацетат, бутиловый эфир, метаклировая кислота, ксилит, дибутилфталат.

Уход за ногтями

Если ногти здоровы, чтобы укоротить их достаточно обычного клипера. Для ногтей на ногах обычно нужен клипер более крепкий.

Если пользоваться этим инструментом больно - поможет пилочка. Ею следует корректировать форму ногтя.

Не нужно двигать инструментом только в одном направлении (часто так поступают, чтобы избежать повреждения). Достаточно просто быть осторожным.

Ногти на руках следует обрезать сначала прямо, а затем осторожно подровнять в полукруг. В то время как на ногах - ровно, прямой линией, чтобы предотвратить врастание в палец.