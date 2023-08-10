Древесина уже начала гнить: в Ровно мужчина 10 лет проходил с занозой в носу

Детали операции

52-летнему пациенту пришлось делать операцию в два этапа, потому что диагноз был слишком тяжел. Сначала - гайморотомию слева с удалением постороннего тела и санацию очага инфекции.

А уже на втором этапе - удаление постороннего тела носоглотки - деревянной занозы.

Хирурги говорят, что уже на операционном столе заметили улучшение со стороны левого глаза пациента, которое до операции неестественно выпирало из орбиты.

Во время второго этапа операции пришлось поднимать мягкое небо и доставать деревянную занозу, 10 лет сидевшую в носоглотке.

В Ровно в носоглотке обнаружили занозу, которая находилась там 10 лет (фото: rokl.rv.ua)

Как заноза попала в носоглотку

История болезни 52-летнего мужчины из Хмельницкого непростая. 10 лет назад пациент получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму - на него упало дерево.

После лечения мужчина поправился и не испытывал никаких неприятных ощущений.

Однако недавно он упал с велосипеда, и после этого началось воспаление глаза. Оно очень увеличилось, начало выпирать из орбиты и сильно болело.

На КТ специалисты увидели инородное тело в носоглотке, которое находилось вплотную к орбите глаза.

После двух операций пациент чувствует себя хорошо, наблюдается положительная динамика.

Как правильно доставать занозу из пальца

Для взрослых заноза обычно доставляет легкое неудобство, но для детей это может стать целым болезненным испытанием. Однако, существует метод, который поможет легко достать занозу из пальца.

Для этого понадобится:

дезинфикационное средство (антисептик, раствор спирта)

пинцет

пластырь или бинт

Независимо от того, насколько глубока заноза, если она достаточно выступает с поверхности кожи, вы сможете вытащить занозу с помощью пинцета.

Возьмите небольшой пинцет (косметический), обработайте антисептиком или раствором спирта. Аккуратно тяните занозу за кончик, придерживаясь угла, под которым она загналась под кожу.

Продезинфицируйте оставшуюся от занозы рану, а сверху заклейте ее пластырем.