Депутат подарил "украинской Кардашьян" часы за 8 миллионов

По словам Омович, ценный подарок сделал "очень самодостаточный и обеспеченный мужчина". При этом она подчеркнула, что он не является ее парнем.

"Очень-очень самодостаточный и обеспеченный. Не мой парень. Политик", - описала мужчину блогерша.

Алена Омович (фото: instagram.com/alena_omovychhh)

Она также подтвердила интервьюеру, что поклонник является украинским депутатом.

"Вот так, друзья. Куда идут коррупционные деньги украинских депутатов, вы спросите - на часы для Алены Омович", - отметил Тимошенко в видео.

"Да-да, грешная, каюсь", - добавила девушка.

Как отреагировали в сети

Пользователи разозлились на такую откровенность блогера. Многие осудили девушку и упомянутого депутата.

"Просто не понимаю, чем могут такие привлекать".

"И за это мы воюем?"

"Классно, пенсия 2-3 тысячи, а депутат какой-то соске дарит часы за 200 тысяч долларов".

"Дно! А на детей по 860 грн".

"Тут надо, чтобы СБУ уже интересовалось, а не ведущий".

"Я не удивляюсь, что у наших депутатов нет вкуса".

"Цена этим часам - множество жизней пенсионеров, наша бедность - это их богатство".

"Ха-ха, грешная, каюсь" - это вообще не смешно. С такой гордостью, улыбаясь, об этом рассказывает".

Кто такая Алена Омович

Омович - модель и блогерша, которая называет себя "украинской Ким Кардашьян". Она родилась в 1993 году в Киеве. С 15 лет начала заниматься моделингом, а затем - активно развивать блог в соцсетях.

Сначала девушка делилась советами по тренировкам и питанию. Затем увлеклась пластической хирургией - увеличивала грудь, меняла нос и лицо. Не пренебрегает она и уколами красоты.

С начала полномасштабной войны выехала из Украины. Сейчас преимущественно живет в Дубае, часто путешествует по Европе. Алена ведет аккаунт на OnlyFans и имеет две страницы в Instagram с аудиторией в 4 миллиона подписчиков.