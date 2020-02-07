ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Депутат у Львові позбувся мандата через АТОшника: деталі скандалу

STYLERЖиття    07.02.2020 - 10:37
Депутат у Львові позбувся мандата через АТОшника: деталі скандалу
Під Львовом депутат принижував військового і поплатився мандатом (Колаж РБК-Україна)

Депутат ображав військового коментарях в соцмережі і поплатився за це мандатом

У Львівській області депутат Бродівського райради Василь Маховський вирішив повправлятися в дотепності в соцмережах і почав ображати місцевого ветерана АТО в коментарях у соцмережі Facebook. Після цього розгорівся скандал і Маховський листування швидко підчистив, але військовий зберіг скріншоти і пред'явив їх на місцевій сесії районної ради. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Василь Маховський не добирав виразів і матірною формі "наїжджав" на Миколу Федорука, який є ветераном війни на Донбасі.

Цікаво, що сам депутат про свій вчинок абсолютно не шкодує.

"Те, що я сказав йому, я не шкодую. Розумієте? Я шкодую, що, можливо, хлопці, які дійсно воювали в АТО, могли сприйняти ті слова на свою сторону. За це я вибачився", – сказав Василь.

Після скандалу Василь Маховський склав свої повноваження.

Піді Львовом депутат позбувся мандата з-за висловлювань в соцмережі (ТСН)

Інтерпол оголосив у розшук скандального депутата з Ужгорода Нефедова засікли в нічному клубі за пікантним заняттям: розгорається скандал
Новини України депутаты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся