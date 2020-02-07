ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Депутат во Львове лишился мандата из-за АТОшника: детали скандала

STYLERЖизнь    07.02.2020 - 10:37
Депутат во Львове лишился мандата из-за АТОшника: детали скандала
Под Львовом депутат унижал военного и поплатился мандатом (Коллаж РБК-Украина)

Депутат оскорблял военного в комментариях в соцсети и поплатился за это мандатом

Во Львовской области депутат Бродовского райсовета Василий Маховский решил поупражняться в остроумии в соцсетях и начал оскорблять местного ветерана АТО в комментариях в соцсети Facebook. После этого разгорелся скандал и Маховский переписку быстро подчистил, но военный сохранил скриншоты и предъявил их на местной сессии районного совета. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Василий Маховский не подбирал выражений и в матерной форме "наезжал" на Николая Федорука, который является ветераном войны на Донбассе.

Интересно, что сам депутат о своем поступке абсолютно не жалеет.

"То, что я сказал ему, я не жалею. Понимаете? Я жалею, что, возможно, ребята, которые действительно воевали в АТО, могли воспринять те слова на свою сторону. За это я извинился", – сказал Василий.

После разразившегося скандала Василий Маховский сложил свом полномочия.

Подо Львовом депутат лишился мандата из-за высказываний в соцсети (ТСН)

Интерпол объявил в розыск скандального депутата из Ужгорода Нефедова засекли в ночном клубе за пикантным занятием: разгорается скандал
Новости Украины депутаты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь