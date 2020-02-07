Депутат во Львове лишился мандата из-за АТОшника: детали скандала

Под Львовом депутат унижал военного и поплатился мандатом (Коллаж РБК-Украина)

Депутат оскорблял военного в комментариях в соцсети и поплатился за это мандатом

Во Львовской области депутат Бродовского райсовета Василий Маховский решил поупражняться в остроумии в соцсетях и начал оскорблять местного ветерана АТО в комментариях в соцсети Facebook. После этого разгорелся скандал и Маховский переписку быстро подчистил, но военный сохранил скриншоты и предъявил их на местной сессии районного совета. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Василий Маховский не подбирал выражений и в матерной форме "наезжал" на Николая Федорука, который является ветераном войны на Донбассе.

Интересно, что сам депутат о своем поступке абсолютно не жалеет.

"То, что я сказал ему, я не жалею. Понимаете? Я жалею, что, возможно, ребята, которые действительно воевали в АТО, могли воспринять те слова на свою сторону. За это я извинился", – сказал Василий.

После разразившегося скандала Василий Маховский сложил свом полномочия.

Подо Львовом депутат лишился мандата из-за высказываний в соцсети (ТСН)