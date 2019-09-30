Гроші з неба: астролог розповів, кого чекає феєричний успіх на цьому тижні

Гороскоп 2019 обіцяє для деяких знаків Зодіаку феєричний фінансовий успіх на цьому тижні - з 30 вересня по 6 жовтня. Представникам яких саме зодіакальних сузір'їв пощастить з грошима - читайте в гороскопі від астрологів.

Овен

У перші дні тижня Овни можуть розраховувати на пристойні гроші або вдалі фінансові операції, які принесуть дивіденди через деякий час. Четвер і п'ятниця гарні для поїздок, ділових переговорів і нових перспективних знайомств. На цьому тижні вас чекає багато зустрічей і практично всі вони виявляться вдалими!

Близнюки

У період з понеділка по середу Близнюки блискуче вирішать професійні завдання і неодмінно отримають пристойні гроші. Ділові контакти в четвер і п'ятницю пройдуть на ура, а вечори цих днів, до речі, перспективні в плані романтики і кохання. Але будьте обережні на вихідних – є шанс витратити купу коштів, а потім шкодувати про це.

Гороскоп 2019 (колаж РБК-Україна)

Рак

Раки відмінно проведуть весь тиждень - його перші дні принесуть багато перспективних зустрічей, як особистих, так і ділових. Четвер і п'ятниця дуже і дуже гарні в плані грошей і різних фінансових операцій. Вихідні відмінно підійдуть для тусовок і шопінгу, але постарайтеся витрачати гроші з розумом. Також на цьому тижні вдало вирішаться справи побутові або організаційні.

Водолій

У період з понеділка по середу Водолії вирішать масу професійних завдань та отримають пристойні гроші. Четвер і п'ятниця - відмінні дні для зустрічей, можна отримати підтримку, правда, більшою мірою моральну, але вона також важлива! Кінець тижня, правда, принесе зустрічі зі старими друзями, а разом з ними деякі витрати. Але вони, до речі, не сильно вдарять по вашому загальному фінансовому становищу.

Гороскоп 2019 (колаж РБК-Україна)

Прогноз астролога на тиждень для всіх знаків Зодіаку

Цей тиждень, каже астролог Тетяна Борщ, пройде при світлі зростаючої місяця, він може виявитися діяльним та продуктивним.

Для зустрічей як особистого, так і професійного плану гарні четвер і п'ятниця, грошові питання можна вирішити у другій половині понеділка, а також у вівторок і середу.

А для жорстких косметичних процедур і пластичних операцій відверто невдалий період з понеділка по середу. Інші дні цілком вдалі. Вихідні варто провести спокійно.