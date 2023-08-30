День знаний во время войны. Будут ли традиционные линейки в школах 1 сентября

Состоятся ли линейки 1 сентября

В Киеве и области первый учебный день пройдет без громких линеек во дворах учебных заведений и толп школьников, ведь важнее всего - безопасность детей и персонала.

Согласно информации Киевской областной военной администрации, традиционную праздничную линейку заменят:

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праздничные линейки в среде онлайн

В Харьковской области, по словам начальника ОВА Олега Синегубова, к старту образовательного процесса 1 сентября готовятся 1 603 учебных заведения, в которых будут учиться более 330 тыс. соискателей образования.

"Учебные заведения могут проводить оффлайн-обучение при условии наличия в заведении защитных сооружений, отвечающих требованиям безопасности. Сейчас 5 заведений высшего и 12 заведений профессионального образования планируют начать обучение в смешанном формате. Впрочем, в следующем учебном году явно будет преобладать формат дистанционного обучения", - уточнил он.

О том, состоятся ли линейки, точно не известно. Однако, учитывая ситуацию в области, учителя и родители вряд ли рискнут здоровьем собственных детей.

В Полтаве и области проведение праздничных мероприятий, посвященных началу нового учебного года, запретили.

"Такое решение было принято на заседании Совета обороны области", - сказал глава ОВА Дмитрий Лунин.

По мнению чиновника, нельзя подвергать опасности детей и работников. Именно поэтому "1 сентября традиционно не нужно проводить линейки, как было обычно".

Во Львовской области школам рекомендуют воздержаться от праздничных линеек по случаю 1 сентября.

"Если родители и педагогический коллектив все же хотят это сделать, то рекомендуем проводить такие мероприятия только для учеников первых и одиннадцатых классов", - подчеркнул председатель ОВА Максим Козицкий.

Он добавил, что информацию о том, где и в какое время состоятся линейки, важно не распространять в социальных сетях.

В Прикарпатье традиционных массовых "колокольчиков и линеек" 1 сентября не планируется.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что каждое заведение будет решать самостоятельно, в каком формате состоится начало учебного процесса.

"Традиционно что-нибудь будет для первоклассников. Очевидно, будет первый звонок, но большого количества, скопления людей не будет", - уточнил он.

В Днепропетровской области, по словам заместителя начальника управления образования департамента гуманитарной политики горсовета Елены Яковенко, все будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Она напомнила, что в прошлом году был поддержан праздничный дух - директора проводили встречи онлайн, а некоторые из первоклассников приходили познакомиться с учителем.

"В этом году будем смотреть. Безопасность и жизнь детей - превыше всего. Будет все хорошо - будем проводить. Но мы понимаем, что большие линейки не рекомендованы. Можно собраться небольшими группами, с учетом посадочных мест в укрытии. Возможно, это будут выборочные классы - например, первые и одиннадцатые. Или несколько параллелей, чтобы минимизировать риски", - заключила чиновница.

Итак, как видим, в большинстве регионов праздник 1 сентября либо не состоится в целом, либо будет ограничен по количеству участников. В любом случае, вопрос проведения линеек и звонков решается должностными лицами на местах. Однако чиновники в один голос подчеркивают, что безопасность - превыше всего.

Каким будет формат обучения

На фоне полномасштабного вторжения в нашу страну формат обучения детей и подростков существенно изменился. Регулярные тревоги, нехватка кадров и отсутствие большой части учащихся, вынужденных до сих пор находиться за границей, наложили свой отпечаток и на образовательный процесс.

Еще в апреле в Министерстве образования и науки заявляли, что прилагают максимум усилий для создания необходимых условий для организации обучения в Украине в оффлайн-формате. Учреждениям профессионального предвысшего и высшего образования было рекомендовано вернуться к аудиторному обучению, ведь вынужденный переход образовательного процесса в дистанционный формат привел к неоспоримому снижению качества образования.

По словам заместителя министра образования и науки Андрея Сташкива в эфире телемарафона "Единые новости", из около 13 тыс. школ (функционирующих сейчас в Украине) 7,5 тыс. с 1 сентября текущего года будут работать в обычном формате. Еще около 3,8 тыс. - в смешанном. Около 2,5 тыс. школ по причинам безопасности будут работать дистанционно.

Дети, которые находятся за границей, но не хотят бросать украинское образование, могут перейти на домашнюю (семейную) форму обучения. То есть весь образовательный процесс должны организовать родители (опекуны).

Для этого необходимо написать соответствующее заявление на имя директора школы и быть готовым к периодическим тестовым и итоговым работам по разным учебным предметам.

Что с укрытиями

В течение июля-августа 2023 года МОН предлагало руководству учебных заведений приложить максимальные усилия по обустройству существующих укрытий (как специализированных, так и приспособленных), в том числе - с привлечением средств специального фонда, для проведения в них занятий во время воздушных тревог.

"Министерство в полной мере осознает вызовы, стоящие перед учреждениями в связи с возобновлением обучения в аудиторном формате, поэтому первоочередной задачей для образовательных учреждений является безопасность образовательного процесса", - говорилось в письме к руководителям учреждений профессионального высшего и высшего образования.

Впоследствии Сташкив признал, что есть школы, которые даже при наличии укрытий не могут открыться в очном формате. Речь идет о прифронтовых территориях.

Кроме того, в некоторых школах физически невозможно обустроить убежище в помещении - его нужно строить с нуля, что является дорогостоящим и длительным процессом.

"Одно полноценное убежище стоит около 30 млн грн. В этом году государство выделило 1,5 млрд грн для строительства укрытий. Мы ожидаем, что значительное количество школ будет обустроено новыми полноценными убежищами", - подчеркнул чиновник.

В некоторых школах работы по обустройству укрытий планируют завершить к 1 сентября, а в других - в начале нового учебного года.