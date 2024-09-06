День перемен и "малого счастья" Венеры. Астролог дала прогноз на 6 сентября и сказала, какой цвет осуществит мечты
В эту пятницу, 6 сентября, могут начать изменения и трансформации. Кроме того, день будет неблагоприятным для новых дел.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала полный прогноз на этот день и назвала главные цвета, которые помогут осуществить мечты.
Прогноз астропогоды на 6 сентября
Соловьева напомнила о неблагоприятном периоде для новых дел и важных решений, хирургических вмешательствах, посещении парикмахерской.
Кроме этого, до сих пор действует сочетание гармоничной Венеры с Черной Луной - фиктивной кармической расчетной точкой, символизирующей нашего "демона-искусителя". Он обличает наши скрытые черты, страхи, волнения и комплексы, которые часто не осознаются, а вытесняются в подсознание.
"Точным этот аспект был 4 сентября. Поэтому период до 6 сентября включительно не рекомендуется для организации бизнеса, оформления браков, начала судебных дел, ценных приобретений, пластических операций. В настоящее время возможны ошибки, просчеты, конфликты", - предупредила Соловьева.
Кроме этого, она дала главные советы на этот день:
- не стоит голодать
- не стоит бояться ответственности
- откажитесь от уединения
- преодолейте негатив
- будьте собраны и концентрируйте внимание на важном.
"Эта пятница - день цели, верности принципам, трансформации, усвоения информации и новых знаний. Нужно активно проявлять положительные эмоции и чувства, отстаивать идеалы, принципы, убеждения", - пояснила астролог.
"Творческий день, когда можно планировать, анализировать, корректировать кардинальные изменения в жизни, связанные с перспективами и возможностями в личной и социальной жизни. Все начатое в этот день должно получить свою завершенность", - добавила она.
Гороскоп на 6 сентября (иллюстрация: freepik.com)
Астролайфхаки на эту пятницу
6 сентября - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".
"Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета: большие финансовые платежи, оформление брака, новые знакомства, регистрация бизнеса, ценные приобретения, кредиты, обновление собственного имиджа и дизайна квартиры, новые косметологические, пластические и хирургические процедуры, злоупотребление незнакомой пищей", - советует Соловьева.
Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами (особенно розами), посетите сад или оранжерею, чтобы сбалансировать свое состояние природной красотой.
"Водержитесь от романтики, вместо этого уделите время посещению концерта классической музыки, художественного музея, театрального представления, любому творчеству", - резюмировала астролог.
Напомним, ранее стало известно, какие знаки Зодиака изменят жизнь после особой встречи.
Кроме этого, уже появился Таро-гороскоп на 6 сентября.