День перемен и "малого счастья" Венеры. Астролог дала прогноз на 6 сентября и сказала, какой цвет осуществит мечты

В эту пятницу, 6 сентября, могут начать изменения и трансформации. Кроме того, день будет неблагоприятным для новых дел.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала полный прогноз на этот день и назвала главные цвета, которые помогут осуществить мечты.

Прогноз астропогоды на 6 сентября

Соловьева напомнила о неблагоприятном периоде для новых дел и важных решений, хирургических вмешательствах, посещении парикмахерской.

Кроме этого, до сих пор действует сочетание гармоничной Венеры с Черной Луной - фиктивной кармической расчетной точкой, символизирующей нашего "демона-искусителя". Он обличает наши скрытые черты, страхи, волнения и комплексы, которые часто не осознаются, а вытесняются в подсознание.

"Точным этот аспект был 4 сентября. Поэтому период до 6 сентября включительно не рекомендуется для организации бизнеса, оформления браков, начала судебных дел, ценных приобретений, пластических операций. В настоящее время возможны ошибки, просчеты, конфликты", - предупредила Соловьева.

Кроме этого, она дала главные советы на этот день:

не стоит голодать

не стоит бояться ответственности

откажитесь от уединения

преодолейте негатив

будьте собраны и концентрируйте внимание на важном.

"Эта пятница - день цели, верности принципам, трансформации, усвоения информации и новых знаний. Нужно активно проявлять положительные эмоции и чувства, отстаивать идеалы, принципы, убеждения", - пояснила астролог.

"Творческий день, когда можно планировать, анализировать, корректировать кардинальные изменения в жизни, связанные с перспективами и возможностями в личной и социальной жизни. Все начатое в этот день должно получить свою завершенность", - добавила она.

Гороскоп на 6 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на эту пятницу

6 сентября - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

"Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета: большие финансовые платежи, оформление брака, новые знакомства, регистрация бизнеса, ценные приобретения, кредиты, обновление собственного имиджа и дизайна квартиры, новые косметологические, пластические и хирургические процедуры, злоупотребление незнакомой пищей", - советует Соловьева.

Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами (особенно розами), посетите сад или оранжерею, чтобы сбалансировать свое состояние природной красотой.