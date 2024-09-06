День змін та "малого щастя" Венери. Астролог дала прогноз на 6 вересня і сказала, який колір здійснить мрії

Цієї п'ятниці, 6 вересня, можуть почати зміни та трансформації. Окрім цього, день буде несприятливим для нових справ.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала повний прогноз на цей день і назвала головні кольори, які допоможуть здійснити мрії.

Прогноз астропогоди на 6 вересня

Соловйова нагадала про несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань, відвідування перукарні.

Окрім цього, досі діє поєднання гармонійної Венери з Чорним Місяцем - фіктивною кармічною розрахунковою точкою, яка символізує нашого "демона-спокусника". Він викриває наші приховані риси, страхи, хвилювання та комплекси, які часто не усвідомлюються, а витискаються до підсвідомості.

"Точним цей аспект був 4 вересня. Тому період до 6 вересня включно не рекомендується для організації бізнесу, оформлення шлюбів, початку судових справ, коштовних придбань, пластичних операцій. У цей час можливі помилки, прорахунки, конфлікти", - попередила Соловйова.

Окрім цього, вона дала головні поради цього дня:

не варто голодувати

не варто боятися відповідальності

відмовтеся від усамітнення

долайте негатив

будьте зібраними та концентруйте увагу на важливому.

"Ця п'ятниця - день мети, вірності принципам, трансформації, засвоєння інформації та нових знань. Потрібно активно виявляти позитивні емоції та почуття, відстоювати ідеали, принципи, переконання", - пояснила астролог.

"Творчий день, коли можна планувати, аналізувати, корегувати кардинальні зміни у житті, які пов’язані з перспективами та можливостями в особистому та соціальному житті. Усе розпочате у цей день повинно отримати свою завершеність", - додала вона.

Гороскоп на 6 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на цю п'ятницю

6 вересня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям.

"Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета: великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, нові знайомства, реєстрація бізнесу, коштовні придбання, кредити, оновлення власного іміджу та дизайну квартири, нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури, зловживання незнайомою їжею", - радить Соловйова.

Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами (особливо трояндами), відвідайте сад або оранжерею аби збалансувати свій стан природною красою.