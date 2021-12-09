День зимового сонцестояння: коли настане і що потрібно встигнути зробити

Приберіть в будинку напередодні

Найкраще провести генеральне прибирання, викинувши мотлох, яким давно не користуєтеся.

При цьому дуже важливо очищати простір усвідомлено, з посилом, що ви покращуєте свою долю, усуваєте з неї зайве і віджиле і дозволяєте увійти всьому новому.

Сам день сонцестояння слід провести в планах і мріях

Обов'язково складіть вішліст, адже день сонцестояння вважається дуже сильним енергетично, коли загадані бажання можуть виконуватися.

Почніть в цей день щось нове: справу, проект, картину, навіть ремонт!

Залиште минуле в минулому: порвіть безнадійні стосунки, звільніться з роботи, яка не задовольняє вас, змініть цілі на більш продуктивні.

У горщик на підвіконні можна висадити насіннячко будь-якої рослини і потім доглядати за ним.

Доброю прикметою вважається впустити в цей день більше тепла в будинок - наприклад запалити свічку або прийняти гарячу ванну.

Встаньте в цей день раніше, зустріньте світанок, а ввечері рушайте за покупками.

Також в день зимового сонцестояння можна грати весілля.

Це заборонено робити в цей особливий час: