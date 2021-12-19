День зимового сонцестояння 2021: головні заборони і традиції

День зимового сонцестояння у 2021 році буде 21 грудня. Ніч з 20 на 21 грудня стане найдовшою в році, а день – найкоротшим.

Які існують традиції, суворі заборони та обряди в день зимового сонцестояння – читайте в матеріалі нижче.

Повне зимове сонцестояння настане 21 грудня, о 17:58 за Києвом. Вважається, що цей день відмінно підходить для завершення всього, що вже залишилося в минулому і для нових починань.

День зимового сонцестояння вважають магічним і містичним у багатьох культурах світу.

Стародавні слов'яни в цей день починали відзначати прихід нового року. У цей день влаштовували ярмарки, починали співати колядки та розпалювали величезне багаття на вулиці. Також в цей день проводили масові гуляння і співали колядки.

Традиції дня зимового сонцестояння

Напередодні потрібно навести порядок в будинку і викинути весь непотріб. Простір потрібно очищати з думками про те, що ви викидаєте все непотрібне зі свого життя і звільняєте місце для чогось хорошого.

Складіть карту бажань або список того, що хочете втілити в життя в майбутньому році. Цей день вважається потужним енергетично і допоможе вам виконати ваші бажання.

Почніть робити в цей день щось нове: писати книгу, малювати картину, зробіть перестановку, посадіть дерево, почніть ремонт.

Попрощайтеся з минулим: викиньте все непотрібне, обірвіть старі зв'язки, які вже давно не приносять задоволення. Наведіть порядок в паперах і на робочому столі.

Постарайтеся в цей день встати раніше і зустріти світанок. Заплануйте собі покупки в цей день, приємні та корисні справи. А ввечері дозвольте трохи розслабитися.

Які ритуали допоможуть залучити удачу

Вважалося, що висаджування насіння будь-якої рослини в горщик і догляд за ним - принесе удачу.

У день зимового сонцестояння впустіть в будинок побільше тепла і світла – запаліть свічки, відкрийте штори для сонця, прийміть ввечері гарячу ванну, надіньте новий теплий одяг.

Наберіть воду до сходу сонця в місткість і залиште її на сонці до 12 годин дня. Потім киньте в неї гроші та примовляйте: день збільшується, достаток і прибуток в гаманці додається, гроші ростуть.

Витратьте в цей день гроші на добру справу – це принесе вам удачу.

Відвідайте в цей день близьких рідних, вибачте їх і постарайтеся помиритися з тими, з ким давно вже у сварці. Обнулить минуле.

Після прибирання в будинку обійдіть всі кімнати зі свічкою з шавлією – це допоможе очистити простір і поставити "щит" від негативної енергії.

Складіть список того, що вам принесло негатив в цьому році. Кожен пункт закінчите словами про те, що прощаєте і відпускаєте. Потім спаліть список над свічкою.

Запаліть червону свічку і подумайте про своє найзаповітніше бажання. Уявіть, що ви перебуваєте в місці своєї мрії та поруч є все, що вам потрібно – любов, гармонія, друзі, робота, гроші.

Суворі заборони на день зимового сонцестояння