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День захисника України: найкращі поздоровлення у віршах, прозі та листівках

Середа 14 жовтня 2020 07:01
День захисника України: найкращі поздоровлення у віршах, прозі та листівках
Український військовий (фото: flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Styler

Привітання з Днем захисника України

Сьогодні, 14 жовтня, відзначається День захисника України. Починаючи з 2015 року, цей день став офіційним вихідним. Також у цей день українці відзначають Покрову Пресвятої Богородиці і День козацтва.

Привітати своїх рідних і близьких ви можете за допомогою красивих привітань у віршах, прозі та листівках.

Привітання у віршах

***

Всім українським військовим,
Всім красивим, здоровенним,
У день ваш багато привітань,
І лавини підвищень!
Щоб зірочки впали,
На погонах засяяли,
Щоб посада з підвищенням,
А від жінок – захоплення!
Хай вас люблять і плекають,
І лаяти вас не посміють,
Нехай вам платять добре,
Лише б було б за що!

***

Мужності бажати вам — це нерозумно,
Є і так воно у вас з лишком
Знаємо ми, що в кожну хвилину
Можемо сховатися за вашою спиною.

Побажаємо удачі вам у всьому,
Покровителя надійного з небес.
Щоб не рушниці, а мішки з успіхом
Надалі довелося носити напереваги.

***

Бажаю любові, оптимізму,
Кохання, краси, магнетизму,
Здоров'я, удачі, багатства,
Зі мною ніколи не розлучатися!

Будь сміливим, рухомим, активним,
Будь сильним, здоровим, спортивним,
Ти найкрутіший з хлопців у мене!
Вітаю з 14-го жовтня!

***

Хай вам п'ється і співається,
В мирі та любові живеться!
Щоб квартири вам давали,
І платити не забували!
Щоб не було війни,
І в достатку жили ви!

Поздоровлення в прозі

Дорогі чоловіки, вітаю вас з Днем захисника! Бажаю вам ніколи не бачити війни і горя. Нехай ваш життєвий шлях буде спокійний, впевнений і квітучий, а поруч завжди йдуть рідні та близькі люди.

***

Вітаю тебе з 14 жовтня - Днем захисника України. Бажаю тобі сили і твердості духу, енергії і оптимізму, добробуту і спокою. Нехай життя буде наповнене приємними і позитивними емоціями, і щоб у ньому ніколи не знаходилося час горя і війні.

***

У День Збройних Сил України бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко відбивати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя й доброту в серці.

***

Спокій наших домівок, спокій близьких - у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!

Привітання в листівках

День захисника України: найкращі поздоровлення у віршах, прозі та листівкахДень захисника України: найкращі поздоровлення у віршах, прозі та листівкахДень захисника України: найкращі поздоровлення у віршах, прозі та листівкахДень захисника України: найкращі поздоровлення у віршах, прозі та листівкахДень захисника України: найкращі поздоровлення у віршах, прозі та листівкахДень захисника України: найкращі поздоровлення у віршах, прозі та листівках

Листівки із соцмереж

Нагадаємо, ця сильна молитва на Покров Пресвятої Богородиці виконає найзаповітніші бажання.

Ми також писали про те, як будуть працювати банки і пошта 14 жовтня.

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