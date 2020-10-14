День захисника України: найкращі поздоровлення у віршах, прозі та листівках

Український військовий (фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

Привітання з Днем захисника України

Сьогодні, 14 жовтня, відзначається День захисника України. Починаючи з 2015 року, цей день став офіційним вихідним. Також у цей день українці відзначають Покрову Пресвятої Богородиці і День козацтва.

Привітати своїх рідних і близьких ви можете за допомогою красивих привітань у віршах, прозі та листівках.

Привітання у віршах

***

Всім українським військовим,

Всім красивим, здоровенним,

У день ваш багато привітань,

І лавини підвищень!

Щоб зірочки впали,

На погонах засяяли,

Щоб посада з підвищенням,

А від жінок – захоплення!

Хай вас люблять і плекають,

І лаяти вас не посміють,

Нехай вам платять добре,

Лише б було б за що!

***

Мужності бажати вам — це нерозумно,

Є і так воно у вас з лишком

Знаємо ми, що в кожну хвилину

Можемо сховатися за вашою спиною.

Побажаємо удачі вам у всьому,

Покровителя надійного з небес.

Щоб не рушниці, а мішки з успіхом

Надалі довелося носити напереваги.

***

Бажаю любові, оптимізму,

Кохання, краси, магнетизму,

Здоров'я, удачі, багатства,

Зі мною ніколи не розлучатися!

Будь сміливим, рухомим, активним,

Будь сильним, здоровим, спортивним,

Ти найкрутіший з хлопців у мене!

Вітаю з 14-го жовтня!

***

Хай вам п'ється і співається,

В мирі та любові живеться!

Щоб квартири вам давали,

І платити не забували!

Щоб не було війни,

І в достатку жили ви!

Поздоровлення в прозі

Дорогі чоловіки, вітаю вас з Днем захисника! Бажаю вам ніколи не бачити війни і горя. Нехай ваш життєвий шлях буде спокійний, впевнений і квітучий, а поруч завжди йдуть рідні та близькі люди.

***

Вітаю тебе з 14 жовтня - Днем захисника України. Бажаю тобі сили і твердості духу, енергії і оптимізму, добробуту і спокою. Нехай життя буде наповнене приємними і позитивними емоціями, і щоб у ньому ніколи не знаходилося час горя і війні.

***

У День Збройних Сил України бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко відбивати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя й доброту в серці.

***

Спокій наших домівок, спокій близьких - у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!

Привітання в листівках

Листівки із соцмереж

Нагадаємо, ця сильна молитва на Покров Пресвятої Богородиці виконає найзаповітніші бажання.

Ми також писали про те, як будуть працювати банки і пошта 14 жовтня.