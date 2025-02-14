День влюбленных в книги: 5 новинок на подарок

"Тень богов " (Джон Гвинн)

Для тех, кто обожает эпическое фэнтези, скандинавские мифы и бескомпромиссный экшн.

Мир Вигрид - это место, где древние боги пали, оставив после себя хаос и кровопролитие. Среди войны и магии трое героев - отважная воительница, раб, ищущий свободы, и охотница, потерявшая все - пытаются найти свое место в реальности, где прошлое живет в каждом мече. Фэнтези, которое взрывается динамикой, напряжением и эпическими битвами - идеальный выбор для поклонников Брендона Сандерсона и Джорджа Мартина. Гвинн создает глубокий и жестокий мир, где каждый шаг может стать последним. Тень богов - первая книга трилогии, которую с нетерпением ждут украинские поклонники саги. Обложка книги

"Вдома" (Грэм Нортон)

Для тех, кто любит семейные драмы, полные тайн и непростых решений.

В маленьком ирландском городке учительница Кэрол Кротти пытается разобраться в своей жизни после потери мужа. Ее новые отношения с Декланом заставляют соседей перешептываться - особенно из-за исчезновения его бывшей жены. Когда Деклан начинает терять память из-за болезни Альцгеймера, прошлое возвращается, открывая тайны, которые скрывались годами. Автор Грэм Нортон, ирландский телеведущий и актер, мастерски раскрывает сложность человеческих отношений, силу памяти и то, как случайные решения меняют судьбы. Обложка книги

"Мої жінки" (Юлия Илюха)

Для тех, кто ищет проникновенные истории о жизни женщин и силу их выбора.

Этот сборник возглавил короткий список Книги года ВВС. Сборник короткой прозы "Мои женщины" - это голоса женщин. Голоса, которые часто не слышат или не хотят слышать. Это короткие, эмоционально напряженные, грубые и иногда невыносимо тяжелые истории о таком разном и одинаково остром опыте жизни во время войны. Книга иллюстрирована работами, которые художницы создали после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Уникальность издания - двуязычный формат, позволяющий читать его на украинском и английском. Это книга о том, как быть собой в мире, который постоянно хочет навязать свои правила. Обложка книги

"Блакитний замок" (Люси Мод Монтгомери)

Для романтиков, которые верят, что никогда не поздно начать жить.

"Голубой Замок" - повесть, в которой мастерство Люси Мод Монтгомери достигла вершины. Вроде бы простой, но трогательный сюжет, изящные языковые игры и умелая стилистика понравятся самым требовательным ценителям. Двадцатидевятилетняя Валанси, ведет скучную и безрадостную жизнь в мрачном некрасивом доме с суровыми притеснениями родственников. Единственным ее утешением является желанный Голубой Замок, куда она прячется при каждой возможности. Но вот случается событие, которое полностью все меняет, побуждая Валанси искать свой Замок, - не вымышленный, а реальный... Обложка книги

"Найдорожче в житті" (Ребекка Яррос)

Для тех, кто хочет почувствовать силу любви, побеждающей боль и потери.

Шесть лет назад Кэмден Дэниелс вернулся с войны. А его младший брат - нет. Никто в маленьком городке в Колорадо не простил Кэмдену этого - особенно отец. Поэтому мужчина уехал, поклявшись никогда сюда не возвращаться. Однако однажды ему приходится вернуться и снова встретить Уиллоу - женщину, которую он никогда не сможет назвать своей. Потому что тайны маленького городка лучше как можно глубже похоронить. Если бы Кэмден только мог оставаться невозмутимым, когда она шепчет, что всегда любила и будет любить его... Обложка книги

Любовь бывает разной - и книги тоже!