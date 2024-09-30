Покров Пресвятой Богородицы 2024: что категорически нельзя делать, приметы и традиции

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 1 октября в церковном календаре

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, хотя и не входит в двенадцать основных церковных праздников, очень важен для верующих.

По легенде, войско древних русов во главе с Аскольдом осаждало Царьград, и его жители нашли убежище во Влахернском храме. Ночью они молились, и им явилась Пресвятая Богородица, окруженная святыми. Она сняла свой покров (омофор) и накрыла им людей. Вдруг разразилась буря, которая уничтожила врагов, а жители остались невредимыми благодаря защите Покрова Богородицы.

Этот праздник стал частью украинской культуры после крещения Киевской Руси. Запорожские казаки считали Богородицу своей покровительницей, и в этот день проводили выборы нового атамана.

Богородица - покровительница украинских воинов (изображение: википедия)

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, 1 октября желательно не делать следующее:

Сплетничать, злословить и ссориться

Заниматься тяжелой физической работой

Употреблять алкогольные напитки

Подстригать волосы или ногти

Думать о плохом или унывать.

Также не рекомендуется отказывать сватам. В народе существовала примета: если девушка трижды откажет сватам, то потом ей придется сидеть в девках три года.

Кроме этого, нельзя отказывать в гостеприимстве. Чем лучше будет накрыт стол на праздник и теплее прием для гостей, тем больше будет изобилия в доме

Народные приметы и традиции 1 октября

Журавли уже улетели в тёплые края - скоро начнутся морозы

Птицы все еще не спешат улетать - к поздней зиме

На огородах порос высокий сорняк - зимой будет много снега

Ветер дует с востока - к сухой, солнечной погоде

На березе еще остаются листья - зима будет снежной.

На Покров принято печь блины и удобрять лакомством домового. Вечером традиционно накрывают праздничные столы, а угощениями всегда делятся с бедняками и сиротами.

Молодые люди собирались на посиделки, а к девушкам ссылали сватов. После Покрова начинали играть свадьбу, регистрировать браки или сообщать о помолвке.

У кого день ангела 1 октября

Завтра именины празднуют: Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Вера.

По гороскопу люди, родившиеся 1 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 1 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: