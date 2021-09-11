День вихователя в Україні: коли відзначаємо і які є традиції

День працівників дошкільних освітніх закладів щорічно відзначається в кінці вересня - 27 числа. Ця дата фіксована і свято в Україні відзначається всього 10 років. У 2021 році день вихователя випадає на понеділок і всі охочі зможуть привітати улюблених педагогів і працівників дитячих садків в робочий день.

Що це за свято, як воно з'явилося і які існують традиції – читайте в матеріалі нижче.

Вперше офіційно день вихователя відзначили у 2011 році. Кабінет Міністрів України відзначив дату 27 вересня в постанові №629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти".

Раніше вихователів і працівників дошкільних установ вітали на День вчителя – в першу неділю жовтня, але тепер у них є своє професійне свято.

Традиції Дня вихователя

Якихось особливих правил святкування цього дня в Україні немає. Зазвичай влаштовують різні конференції, семінари та інші заходи, де вихователі можуть привітати один одного і поділитися професійним досвідом.

У дитячих садах батьки в цей день вітають вихователів на свій розсуд. Зазвичай на знак уваги та пошани педагогам приносять квіти та солодке.

Малюки можуть намалювати листівки або підготувати святкове привітання - вірш, танець або пісеньку.

Варто відзначити, що в цей день своє професійне свято відзначають не тільки вихователі, а й інші працівники дошкільних освітніх установ: помічники вихователя, няні, кухарі, завгоспи, працівники з обслуговування приміщень, діловоди, секретарі, двірники та сторожа дитячих садків. Цих людей також варто привітати 27 вересня.