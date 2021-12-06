День ЗСУ: найкращі привітання зі саятом у листівках і віршах

Лине до тебе серце у цю святкову мить,

Поздоровлення в СМС

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Шановні воїни, захисники України! Вітаю вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаю здоров'я та успіхів на ниві служіння українському народові. Зі святом Вас!

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Я бажаю вам успіхів у всіх справах, щоб міцно стояли ви на кордоні, щоб поважали і пишалися Вами. Нехай озброєння буде потужним, але, щоб не довелося ним користуватися. Миру і добра, щастя і процвітання.

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Нехай щастя і любов оселяться в будинку, нехай завжди буде куди повернутися, а День Збройних Сил запам'ятається як самий сонячний і радісний в році!

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У День Збройних Сил України від щирого серця побажати хочу міцних сил і незломленої віри, бравих ідей і добрих надій, впевнених планів і обов'язкової удачі, незгасного оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.

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Поздоровлення в листівках