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День ЗСУ: найкращі привітання зі саятом у листівках і віршах

Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 6 грудня, відзначається День Збройних Сил України. Дата для проведення свята була обрана не випадково, вона була приурочена до дня прийняття закону "Про Збройні Сили України" 6 грудня 1991 року.

Кращі привітання зі святом у віршах, СМС і листівках - читайте в матеріалі Styler нижче.

Поздоровлення у віршах

***

6 грудня – тож тебе вітаємо,

Від усієї душі тобі ми бажаємо:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарно казки,

Перемогу важку в боротьбі -

Хай все це збудеться Тобі!

***

Збройні сили України -

Слава, гордість, міць країни!

Захищають мир, свободу

Служать рідному народу!

Щира шана і подяка

Хлопцям, молодим солдатам,

Що строкову службу чесно

Сприйняли, як борг почесний!

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров'я - як та криця,

Хай служба завжди - як годиться!

Хай всюди - спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир -

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м грудня, воїне милий!

***

Серце моє стукоче, серце моє щемить

Лине до тебе серце у цю святкову мить,

Через ліси й озера, через річки й долини,

Щоб привітати зі святом - з Днем Збройних Сил України!

***

Поздоровлення в СМС

***

Шановні воїни, захисники України! Вітаю вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаю здоров'я та успіхів на ниві служіння українському народові. Зі святом Вас!

***

Я бажаю вам успіхів у всіх справах, щоб міцно стояли ви на кордоні, щоб поважали і пишалися Вами. Нехай озброєння буде потужним, але, щоб не довелося ним користуватися. Миру і добра, щастя і процвітання.

***

Нехай щастя і любов оселяться в будинку, нехай завжди буде куди повернутися, а День Збройних Сил запам'ятається як самий сонячний і радісний в році!

***

У День Збройних Сил України від щирого серця побажати хочу міцних сил і незломленої віри, бравих ідей і добрих надій, впевнених планів і обов'язкової удачі, незгасного оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.

***

Поздоровлення в листівках

Нагадаємо, з'явився графік вихідних на Новий Рік та Різдво.

Ми також писали про те, що з'явився графік зимового відпочинку учнів на шкільних канікулах 2021-2022.

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