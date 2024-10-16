День больших перемен. Что обещает астрологический прогноз на 16 октября и какие дела принесут успех

В среду, 16 октября, наступит благоприятный период для перемен и новых дел. Впрочем, все равно следует учесть определенные оговорки.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева озвучила прогноз на среду и рассказала, в каких аспектах следует быть максимально осторожными.

Прогноз астропогоды на 16 октября

"Неблагоприятный период для стоматологических вмешательств и посещения парикмахерской. К 17:40 возможно начало новых дел и важных решений, хирургические вмешательства, оформление крупных сделок, начало больших путешествий, смена места работы. Не рекомендуется скучать и торопиться", - рассказала Соловьева.

Энергия суток, объяснила астролог, способствует раскрытию источников знаний и началу обучения. Наступает день творчества. Дела несут полную информацию об их завершении, они будут продвигаться, не требуя большого напряжения для успешного финала.

Впрочем, 16 октября могут появиться тоска, печаль, меланхолия, избавиться от которых помогут полезные дела и значительные физические нагрузки. Рекомендуются физические и очистительные практики.

Гороскоп на 16 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на среду

16 октября - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы их не потерять. Возможны обман и мошенничество", - предупредила эксперт.

До 17:40 на этот день можно планировать важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, командировку, сдачу экзаменов, проведение необходимых платежей, выяснение отношений. Кроме того, в среду наступает время для общения с братьями и сестрами.

"Чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и прочее) или просто зажечь свечи. Ешьте твердые сорта сыра. Будет уместным интеллектуальный досуг", - советует Соловьева.