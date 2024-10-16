День великих змін. Що обіцяє астрологічний прогноз на 16 жовтня і які справи принесуть успіх

У середу, 16 жовтня, настане сприятливий період для змін та нових справ. Втім, все одно варто врахувати певні застереження.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова озвучила прогноз на цю середу й розповіла, в яких аспектах варто бути максимально обережними.

Прогноз астропогоди на 16 жовтня

"Несприятливий період для стоматологічних втручань і відвідування перукарні. До 17:40 можливий початок нових справ і важливих рішень, хірургічні втручання, оформлення великих угод, початок великих подорожей, зміна місця роботи. Не рекомендується сумувати та поспішати", - розповіла Соловйова.

Енергія доби, пояснила астролог, сприяє розкриттю джерел знань та початку навчання. Настає день творчості. Справи несуть повну інформацію про їхнє завершення, вони будуть просуватися, не потребуючи великого напруження для успішного фіналу.

Втім, 16 жовтня може з'явитись туга, печаль, меланхолія, позбавитися від яких допоможуть корисні справи та значні фізичні навантаження. Рекомендуються фізичні та очисні практики.

Гороскоп на 16 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на середу

"16 жовтня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби їх не загубити. Можливі обман та шахрайство", - попередила експерт.

До 17:40 на цей день можна планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування стосунків. Окрім цього, у середу настає час для спілкування з братами та сестрами.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки з нього. Споживайте тверді сорти сиру. Буде доречним інтелектуальне дозвілля", - радить Соловйова.