День учителя 2023: лучшие поздравления для педагогов в стихах, прозе и СМС

1 октября в Украине отмечается день работников образования. Поэтому обязательно поздравьте своих учителей, воспитателей, преподавателей и педагогов!
РБК-Украина (проект Styler) собрало самые искренние поздравления с праздником в стихах, прозе и картинках.
Вчитель! Скільки сили треба,
Щоб навчити нас усіх,
І терпіння, і бажання,
І надій, і сподівання.
Вчитель наш - найкращий у світі,
Допоможе в хвилину важку,
І нехай тільки посмішки й квіти,
Він знайде на своєму шляху.
***
З Днем вчителя ми вас вітаємо,
Легкої праці вам бажаємо!
Щоб гарний настрій був у вас
Навіть у дуже скрутний час!
Щоб все в житті було гладенько,
І йшло, щоб все завжди рівненько.
Щоб всі студенти вас поважали,
Приємні спогади лишали!
***
Вітаю вас, колеги вчителі!
Попереду хай ждуть роки хороші,
Життя приносить успіх, щастя, гроші,
Найкращих учнів, відпочинок на Балі...
Хай кожен з нас бажання втілить свої,
Здоров'я всім, натхнення і любові!
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Зі святом дозвольте нам Вас привітати.
Щастя, здоров'я, добра побажати,
Пошани, тепла та й довгого віку,
Кохання і віри, багатства без ліку.
Працюється легко Вам хай і живеться,
А все, що в думках, хай одразу вдається,
З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,
Всього Вам найкращого в світі бажаємо.
Вы являетесь не только учителем, но и другом, поддержкой и примером для наших детей. Ваша способность найти индивидуальный подход к каждому ученику - это по-настоящему впечатляет. Благодарим вас за вашу целеустремленность, терпение и большую любовь к вашей работе. Желаем вам чувствовать силу и вдохновение каждый день вашей педагогической карьеры, а также здоровья, счастья и радости!
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С Днем работника образования! Желаем всегда оставаться лучшим учителем в мире, самым счастливым человеком в мире. Пусть и в классе, и по учительским делам, и в жизни будет идеальный порядок.
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С Днем учителя! От души хочу пожелать синего моря надежд, бездонного океана счастья, клокочущего устания, водопада успеха, чистого озера любви и реки удачи, никогда не меняющей своего направления. Пусть Ваши старания всегда приносят плоды, пусть преподавание всегда будет Вам только в радость.
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С праздником! Желаю, чтобы весь мир вами восхищался и ценил ваш труд, чтобы всему миру вы дарили большие знания и радостные улыбки. Пусть каждый день происходит удачно, пусть преподавание всегда остается любимым делом, пусть на вашем пути к счастью не будет препятствий!
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С Днем учителя. Желаю способных и талантливых учащихся, достойных побед и наград в жизни. Пусть все, за что вам приходится бороться и все, к чему стремится ваше сердце, непременно приходит в вашу жизнь. Здоровье вам, всех благ, уюта в доме, уважения в коллективе и счастья в душе.
Раньше мы рассказывали, когда и как правильно поздравить учителей с праздником.
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