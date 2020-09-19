День вчителя і додатковий вихідний: свята жовтня і скільки будемо відпочивати

Жовтень 2020 подарує нам додатковий вихідний в середині тижня, а на початку місяця ми будемо вітати улюблених вчителів з їхнім професійним святом.

Які ще свята і пам'ятний дні, скільки вихідних і робочих днів чекає нас в епіцентрі осені - читайте в матеріалі Styler.

Додатковим вихідним стане 14 жовтня - Дня захисника України. Ця дата є офіційним вихідним, і в 2020 році вона випадає на середу. Крім того, в цей день за православним календарем велике свято - Покрова Пресвятої Богородиці, а також день козацтва.

Всього в жовтні буде 10 вихідних і відповідно 21 робочий день. Відпочивати будемо 3, 4, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 31 жовтня.

Крім того, в жовтні ми будемо переводити час на годину назад. Зробити це потрібно в ніч з суботи на неділю 25 жовтня.

День вчителя традиційно святкують у першу неділю жовтня. В цьому році - це 4 число, але всі звикли вітати педагогів у п'ятницю. Зробити це потрібно буде в цьому році 2 жовтня.

31 жовтня нас чекає ще одне чудове свято - Хеллоуїн. Воно не так давно в нашому житті, але для багатьох стало вже традиційним.

Вихідні та робочі дні жовтня (колаж: РБК-Україна)

Всі свята жовтня 2020

1 жовтня - Міжнародний день музики, Міжнародний день людей похилого віку, Всесвітній день вегетаріанства.

2 жовтня - Міжнародний день ненасилля, Всесвітній день усмішки, Міжнародний день соціального педагога.

3 жовтня - Всесвітній день тверезості.

4 жовтня - День вчителя в Україні, Всесвітній день тварин.

5 жовтня - Всесвітній день вчителя, Всесвітній день архітектора, Міжнародний день лікаря.

8 жовтня - День юриста України, Всесвітній день зору.

9 жовтня - День ріелтора в Україні, Всесвітній день пошти.

10 жовтня - Всесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації та метрології України, а також Європейський день боротьби проти смертної кари.

11 жовтня - Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день боротьби з ожирінням, День художника в Україні, День працівника СЕС України.

12 жовтня - Міжнародний день по зменшенню небезпеки стихійних лих, День кадрового працівника.

14 жовтня - Покрова Пресвятої Богородиці, День захисника України та День українського козацтва, Всесвітній день стандартів.

15 жовтня - Всесвітній день боротьби з раком грудей, Міжнародний день білої тростини (День незрячих), Всесвітній день миття рук, Міжнародний день сільських жінок, День пам'яті жертв викиднів і дитячої смертності.

16 жовтня - Всесвітній день анестезіолога, Всесвітній день продовольства, Всесвітній день хліба, День шефа і День алерголога.

17 жовтня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів, День працівників целюлозно-паперової промисловості в Україні.

18 жовтня - День працівника харчової промисловості, Всесвітній день цукерок.

20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози, Всесвітній день статистики, Міжнародний день кухаря і авіадиспетчера, Всесвітній день боротьби з остеопорозом.

22 жовтня - Міжнародний день людей з порушеннями мови, Міжнародний день без паперу.

23 жовтня - День рекламіста.

24 жовтня - День Організації Об'єднаних Націй, Всесвітній день інформації про розвиток, Всесвітній день боротьби з поліомієлітом, Міжнародний день боротьби жінок за мир.

25 жовтня - День автомобіліста, Міжнародний день тещі, День маркетолога, День народження Національної спілки художників України.

26 жовтня - Міжнародний день шкільних бібліотек.

27 жовтня - Всесвітній день аудіовізуальної спадщини.

28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників, Міжнародний день анімації.

29 жовтня - День військового фінансиста України, Всесвітній день боротьби з інсультом, Всесвітній день псоріазу.

31 жовтня - Хеллоуїн, Міжнародний день Чорного моря, Всесвітній день міст, Міжнародний день економії.

Раніше ми писали також, коли починається Єврейський Новий рік і як святкувати Рош ха-Шана.