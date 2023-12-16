День Святой Варвары. Как в давние времена наши предки гадали на любовь

17 декабря православные украинцы отмечают день Святой Варвары по старому церковному календарю. В эту ночь было принято гадать на будущего жениха. По новому календарю чтят святого пророка Даниила, а также святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила
Как в древности девушки гадали на Варвары, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, лунный календарь, Википедия.
Конечно, большое количество гаданий было связано со сновидениями. Именно в них девушка могла увидеть будущую любовь. Для этого девушки писали на трех лавровых листках имена Ананий, Азарий и Мисаил. По поверью, святые должны были показать во сне ее суженого.
Девушки хотели узнать, кто первым выйдет замуж. Для этого брали деревянную ложку и бросали в миску с водой. Чья ложка первой отплывет от края, та первой выйдет замуж.
Еще одно популярное гадание проводили с помощью вишневой ветки. Перед рассветом девушки выходили из дома, срезали вишневые веточки и ставили в воду перед образами.
Если ветка распускалась к Рождеству - девушка скоро выйдет замуж. А если на ветке еще и появлялись цветы, то в ближайшем году девушка станет мамой.
К такому же гаданию прибегали и ребята. Если ветка не расцветала - жена будет ленивой и не ласковой, а если расцветала - ласковой.
Существовало еще одно гадание. Нужно правой рукой взять пригоршню зерен, высыпать их на пол и пересчитать. Если четное количество, девушке удастся выйти замуж в следующем году, а если нечетное - в ближайшее время свадьбы не будет.
В народе следили за такими проявлениями природы:
17 декабря с днем ангела следует поздравить Анастасию, Варвару, Василия, Геннадия, Дмитрия, Екатерину, Ивана, Киру, Николая, Александра, Алексея, Ульяну.
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