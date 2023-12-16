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День Святой Варвары. Как в давние времена наши предки гадали на любовь

День Святой Варвары 2023 (фото: Pixabay)
Автор: Юлия Гаюк

17 декабря православные украинцы отмечают день Святой Варвары по старому церковному календарю. В эту ночь было принято гадать на будущего жениха. По новому календарю чтят святого пророка Даниила, а также святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила

Как в древности девушки гадали на Варвары, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, лунный календарь, Википедия.

Гадание на Варвары

Конечно, большое количество гаданий было связано со сновидениями. Именно в них девушка могла увидеть будущую любовь. Для этого девушки писали на трех лавровых листках имена Ананий, Азарий и Мисаил. По поверью, святые должны были показать во сне ее суженого.

Девушки хотели узнать, кто первым выйдет замуж. Для этого брали деревянную ложку и бросали в миску с водой. Чья ложка первой отплывет от края, та первой выйдет замуж.

Еще одно популярное гадание проводили с помощью вишневой ветки. Перед рассветом девушки выходили из дома, срезали вишневые веточки и ставили в воду перед образами.

Если ветка распускалась к Рождеству - девушка скоро выйдет замуж. А если на ветке еще и появлялись цветы, то в ближайшем году девушка станет мамой.

К такому же гаданию прибегали и ребята. Если ветка не расцветала - жена будет ленивой и не ласковой, а если расцветала - ласковой.

Существовало еще одно гадание. Нужно правой рукой взять пригоршню зерен, высыпать их на пол и пересчитать. Если четное количество, девушке удастся выйти замуж в следующем году, а если нечетное - в ближайшее время свадьбы не будет.

Что нельзя делать на Варваре

  • Нельзя жаловаться на жизнь.
  • Запрещено ругаться, ссориться с родственниками, женщинам - со свекровями.
  • Не стоит заниматься рукоделием.
  • В этот день также не отправлялись в дальний путь.
  • Мужчинам было запрещено ссориться с женой. В народе говорили, что из-за этого могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Приметы в день Святой Варвары

В народе следили за такими проявлениями природы:

  • зима вступила в свои права - в следующем году будет хороший урожай
  • много снега выпало в этот день - зима будет снежной и морозной
  • сильный мороз на улице - жди стужу, а лето будет жарким и засушливым
  • пасмурная погода - летом будет много овощей и грибов

Кто празднует именины

17 декабря с днем ангела следует поздравить Анастасию, Варвару, Василия, Геннадия, Дмитрия, Екатерину, Ивана, Киру, Николая, Александра, Алексея, Ульяну.

 

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