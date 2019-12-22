Що не можна робити жінкам сьогодні: всі прикмети Дня святої Анни

22 грудня православні християни відзначають День святої Анни в пам'ять про диво зачаття Діви Марії. У матеріалі Styler ми розповімо про значення, історію та заборони свята.

Свята Анна та її чоловік Йоаким були батьками Богоматері. Навіть через 50 років шлюбу в сім'ї не було дітей, хоча кожен день чоловік з дружиною просили Бога про спадкоємців.

І ось одного разу, коли вони були вже в похилому віці та ні на що не сподівалися, сталося диво - з'явився ангел та сповістив, що скоро у них з'явиться дочка, якій судилося народити Великого рятівника людського - Ісуса Христа.

Фото: Святі Анна і Іоаким з дочкою Марією (pixabay.com/ru/dimitrisvetsikas)

Прикмети в День Анни 22 грудня

Наші пращури примітили, що з цього дня починалася найсуворіша зима, адже це був день зимового сонцестояння з найдовшою ніччю в році.

По погоді в День Анни визначають, яким буде останній день року. Якщо 22 грудня світить яскраве сонце, значить 31 числа буде морозно і ясно. Похмурий день означає, що в переддень Нового року варто чекати відлиги.

Багато прикмет в свято святої Анни пов'язані з урожаєм і бджільництвом. Снігопад у Аннин день - до поганого врожаю пшениці, а ось якщо до 22 грудня сніговий покрив на землі невеликий - наступне літо буде дуже врожайним.

День Святої Анни: що заборонено робити

День святої Анни завжди особливо шанувався вагітними. За повір'ями, жінкам в цей день не можна:

вживати м'ясні та молочні страви;

займатися важкою роботою;

розпалювати полум'я;

шити, в'язати або вишивати.

Свята Анна - свято 22 грудня (фото: pixabay.com/StockSnap)

Також в народі вважалося, що все, що майбутня мати робила протягом цієї доби, відіб'ється на її дитині. Якщо вона почне роздмухувати вогонь в печі, то залишить на тільці немовляти червону мітку, а якщо почне шити і у неї заплутаються нитки - дитина буде оповита пуповиною.

Нагадаємо, що 21 грудня православні вшановують пам'ять мучениці Анфіси Римської, яка постраждала за свою віру в V столітті, коли на християн були організовані гоніння.