День святого Валентина 2022: милі красиві привітання для коханих

У День святого Валентина 14 лютого традиційно вітають коханих з романтичним святом і нагадують про свої почуття зворушливими зізнаннями і милими валентинками з теплими романтичними словами та душевними побажаннями.

Красиві і добрі листівки та вірші з привітаннями з Днем закоханих, які допоможуть висловити свої почуття і порадують коханих - ми зібрали в матеріалі нижче.

Привітання З Днем святого Валентина у віршах, листівках і прозі

Пообіцяй не ображати,

Пообіцяй все купувати,

Пообіцяй мене прощати,

Пообіцяй завжди кохати.

Я ж обіцяю не кричати,

Завжди шкарпетки твої прати,

Я обіцяю прибирати,

І за бажанням все давати!

***

Я кохаю небо, зорі,

Розглядаю сніг прозорий,

Доторкаюся до хмарки...

Щось шепоче вітер палко.

Ти несеш мені з серденьком

Увесь Всесвіт чималенький.

Я вітаю тебе милий,

З днем святого Валентина!

***

***

Вітаю з Днем святого Валентина! Бажаю з почуттям закоханості зустрічати кожен день. Бажаю любити своїх близьких, свою другу половинку, свою роботу і діяльність, своє життя і себе. І нехай будь-яка любов завжди буде взаємною!

***

Прийми, любов, моє вітання,

Коли весна ось-ось прийде.

І квітне на землі кохання

У ніжний Валентинів день.

Повільно пелюстки зриваю,

Потрібна відповідь мені,

Чому ж у квітки я питаю,

Чи любиш ти мене, чи ні?

Пробач, що я на світі є,

Що часто поглядом тривожу.

Пробач, що ти життя моє,

Інакше жити я не можу

***

***

Від твого подиху все замерло в грудях,

Від твого погляду все у душі палає,

Коли тебе зустріла - це був знак,

І вже від тоді я тебе кохаю.

І кожен крок, і кожна мить разом

Все, що пов’язано з тобою просто казка.

З днем Валентина, любий, я скажу -

Люблю тебе... це знай завжди, будь ласка.

***

Любов надихає, окрилює, дарує надію. Любов дійсно вміє творити чудеса. Нехай це чарівне почуття наповнює серця до країв. Кохання, ніжності, теплоти, гармонії та краси! Зі святом 14 лютого!

***

***

Зі святом кохання вітаю тебе,

Бажаю любові, тепла і надії.

Нехай почуття тебе в вирій несе,

Та збуваються всі потаємнії мрії.

Ти щире тепло рідних рук бережи,

Та душу кохану зігрій у обіймах.

Бо люди закохані - то два береги,

Нема від любові величніше сили.

***

Моє кохання, як метелик:

Тендітне, ніжне, боязке

Лиш обернись - я біля тебе,

А не помітиш - то й нема мене

***

***

Прийми, любов, моє вітання,

Коли весна ось-ось прийде.

І квітне на землі кохання

У ніжний Валентинів день.

Повільно пелюстки зриваю,

Потрібна відповідь мені,

Чому ж у квітки я питаю,

Чи любиш ти мене, чи ні?

Пробач, що я на світі є,

Що часто поглядом тривожу.

Пробач, що ти життя моє,

Інакше жити я не можу

***

З Днем святого Валентина всіх коханих і люблячих людей! Коли в серці живе кохання, світ навколо прекрасний, світлий, сповнений чудес. Любов надихає, окрилює, дарує надію. Кохання дійсно вміє творити чудеса. Нехай це чарівне почуття наповнює серця до країв. Любові, ніжності, теплоти, гармонії і краси!

***

***

Від твого подиху все замерло в грудях,

Від твого погляду все у душі палає,

Коли тебе зустріла - це був знак,

І вже від тоді я тебе кохаю.

І кожен крок, і кожна мить разом

Все, що пов’язано з тобою просто казка.

З днем Валентина, любий, я скажу -

Люблю тебе... це знай завжди, будь ласка.

***

Настає День Всіх Закоханих! Якщо в серці оселяється це величезне почуття, то весь навколишній світ стає по-особливому прекрасним, добрим і повним чудес. Нехай любов наповнює тебе все 365 днів у році, а не тільки 14 лютого!

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