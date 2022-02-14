У день Святого Валентина українці зізнаються в коханні ЗСУ: соцмережами прокотився флешмоб
День Святого Валентина або день всіх закоханих відзначають у всьому світі 14 лютого. У цей день заведено вітати тих, до кого відчуваєш найсвітліші почуття – любов та кохання. Українці цього року масово зізнаються в коханні Збройним Силам України у вигляді красивих листівок.
Валентинку з освідченням у коханні розмістили на сторінці Міністерства оборони України в Facebook.
І її відразу ж підхопили користувачі соціальних мереж і почали публікувати на своїх сторінках. А також закликати до того, щоб перестати панікувати через загрозу повномасштабного вторгнення РФ і зберігати спокій.
У центрі валентинки від Міністерства оборони знаходиться карта України. Вона складена з різних елементів української вишивки. Під картою знаходиться підпис:"Люблю ВСУ".
Валентинка від ЗСУ
Патріотична валентинка так сподобалася користувачам, що її почали швидко поширювати по всіх соціальних мережах.
Також її супроводжують коментарями про те, що все в Україні буде добре, а ЗСУ захистить наших жителів від будь-яких ворогів.
Також українці бажають один одному миру, любові та надії в ці складні для нашої країни дні.
Ще одну патріотичну валентинку опублікував на своїй сторінці Микита Титов. Вона також присвячена українській армії.
На ній зображено червоно-чорне серце, на якому знаходиться тризуб в кольорах українського прапора – жовто-блакитний. А внизу напис: "Пишаюся армією! Люблю Україну!".
Патріотична валентинка від Микити Титова
Цю валентинку також почали масово розміщувати на своїх сторінках користувачі соціальних мереж.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими картинками можна привітати коханих з Днем Святого Валентина.
А також розповідали про те, що українські зірки поділилися рецептами страв на день Святого Валентина.