День Святого Валентина по новому календарю. Когда на самом деле нужно отмечать праздник влюбленных

Когда праздновать день святого Валентина

Дата праздника всех влюбленных не относится к религиозным праздникам, поэтому не меняется вместе с переходом ВЦУ на новый календарь. День святого Валентина будет отмечаться по-прежнему –14 февраля.

История дня святого Валентина

Есть три версии возникновения этого праздника. Согласно самой распространенной из них, празднование этого дня заменило собой древний римский праздник женского плодородия, который приходился на середину февраля.

По другой версии, история праздника начинается в позднем средневековье, когда властный и жестокий римский император Клавдий II пришел к мысли, что одинокий муж, не обремененный женой и семьей, лучше будет сражаться на поле битвы во славу кесаря, и запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам – выходить замуж за любимых мужчин.

Однако римский священник Валентин тайно венчал влюбленные пары, за что и был приговорен к смертной казни. Пока Валентин, которого впоследствии стали называть Святым Валентином, в заключении ждал смерти, он влюбился в слепую дочь тюремщика. Некоторые говорят, что после этого она исцелилась чудом, а некоторые, что услышал Бог молитвы Валентина. Валентин был казнен 14 февраля. По прощанию он написал девушке признание в любви, подписавшись "От твоего Валентина".

Другая легенда свидетельствует, что римский патриций Валентин, являвшийся тайным христианином, обратил в новую веру также и своих слуг, однажды проводил обряд венчания для двух из них. По доносу или стечению обстоятельств, все трое были задержаны стражей. Валентин как представитель высшего класса мог избежать смерти, но не его слуги.

Тогда, желая ободрить обреченных единоверцев, Валентин пишет им письма в виде красных сердец, означающих христианскую любовь. Послание женихам должна была передать слепая девочка, но неожиданно в темнице пришел сам Валентин, уговоривший стражу отпустить его слуг взамен на его жизнь. Перед выходом на арену смерти, Валентин передал последнее письмо, освященное верой и добротой, слепой девочке, которая после этого прозрела и стала красавицей.

Традиция праздника

День 14 февраля начали отмечать в Европе с 18-го века, в США - c 1777 г., в Украине с начала 1990-х годов.

В этот день принято дарить любимым подарки, очень часто это презенты в форме сердец.

День святого Валентина в Украине не является официальным праздником и выходным. Но обычно в этот день влюблены и те, кто еще не обрел свое счастье, празднуют его в романтической обстановке.