День святого Патрика: что это за праздник и можно ли его отмечать в Украине

День святого Патрика - это один из самых известных праздников в мире, который ежегодно отмечают 17 марта. Его считают национальным днем Ирландии, но со временем он стал популярным во многих странах.

Можно ли праздновать День святого Патрика в Украине, какие традиции с ним связаны и что в этот день делать не рекомендуется - рассказываем в материале РБК-Украина (проект Styler).

День святого Патрика: что это за праздник?

День святого Патрика - это культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта в честь небесного покровителя Ирландии, святого Патрика. Это один из самых веселых национальных праздников, который со временем приобрел популярность далеко за пределами Ирландии.

Упоминания о первом праздновании Дня святого Патрика датируются XVII веком. Изначально это был религиозный праздник. Согласно историческим данным, Католическая церковь официально объявила 17 марта Днем святого Патрика еще в 1631 году.

Интересно, что первый парад в честь Дня святого Патрика состоялся в Бостоне (США) в 1737 году. В Ирландии же первый праздничный парад прошел значительно позже - в городе Уотерфорд в 1903 году, когда День святого Патрика стал официальным государственным праздником в стране.

Почему святой Патрик - покровитель Ирландии?

Он не был ирландцем по происхождению. Считается, что он родился в Римской Британии (современная территория Великобритании) примерно в конце IV века. В подростковом возрасте его похитили и привезли в Ирландию в качестве раба, где он работал пастухом.

В плену он укрепил свою веру, а затем, по легенде, услышал голос Бога, который приказал ему бежать. После побега из рабства он вернулся домой, но впоследствии почувствовал призвание вернуться в Ирландию уже как миссионер. Он получил духовное образование и стал священником, а затем епископом.

Святой Патрик сыграл ключевую роль в распространении христианства в Ирландии. До его прибытия остров имел преимущественно языческие верования. Именно ему приписывают основание многочисленных церквей, монастырей и школ по всему острову.

По легенде, он использовал трилистник (клевер) как наглядный пример для объяснения концепции Святой Троицы (Отец, Сын и Святой Дух). За время своего миссионерства в V веке ему удалось обратить в христианство значительную часть населения Ирландии.

Святой Патрик обращается к королям Ирландии (изображение: Википедия)

Как празднуют День святого Патрика?

Главной частью празднований являются парады, где люди одеваются в зеленое, украшают улицы ирландскими флагами и символами. Самые большие парады проходят в Дублине, Нью-Йорке, Чикаго, Лондоне и Сиднее.

Традиционно в этот день люди поют ирландские песни, танцуют, посещают пабы и пьют ирландское пиво.

Что нельзя делать в День святого Патрика и приметы

Отметим, что несмотря на популярную традицию пить пиво и виски, сначала День святого Патрика был строгим религиозным праздником. До 1960-х годов в Ирландии в этот день даже запрещали продажу алкоголя. Чрезмерное употребление спиртного противоречит христианским ценностям.

Поскольку праздник отмечается 17 марта, он почти всегда приходится на Великий пост у христиан. Хотя в Ирландии на этот день делают исключение и позволяют послабление поста, в традиционном понимании это все же период воздержания от мяса, жирной пищи и чрезмерного веселья.

Считается, что ношение трилистника в этот день принесет удачу на весь год. Его можно прикрепить к одежде или положить в кошелек для финансового благополучия. Однако если увидели клевер на земле, не стоит на него ступать - это считается плохой приметой.

Интересно, что хотя главным символом праздника является трилистник, считается, что именно найденный четырехлистник в этот день принесет особое везение.

Говорят, что если в День святого Патрика помочь нуждающемуся, то добро вернется втрое.

Ирландцы верят, что если в этот день вас застал дождь, то это принесет удачу и положительные изменения в жизни.

Также считается, что ношение монеты в кармане в этот день привлечет денежную удачу на весь год.

А еще в Ирландии существует шуточная традиция "щипать" тех, кто не надел что-то зеленое.

Трилистник является символом Ирландии (фото: Pixabay.com)

Можно ли праздновать День святого Патрика в Украине?

В Украине День святого Патрика не является официальным государственным праздником. Однако, украинцы, которые интересуются ирландской культурой, могут отмечать его в кругу друзей, посещать тематические вечеринки в пабах или просто одеть что-то зеленое в знак солидарности.

Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь не запрещают вспоминать святого Патрика, но и не считают этот день значимым. Но если вы придерживаетесь Великого поста, который сейчас продолжается, то стоит воздержаться от чрезмерного веселья и алкоголя, ведь это противоречит традициям православия.

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