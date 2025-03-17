День святого Патрика: история, традиции и как его празднуют в Украине

17 марта отмечается День святого Патрика. Праздник посвящен памяти святого Патрика, покровителя Ирландии, который принес христианство на остров и стал одной из ключевых фигур в истории страны.

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История праздника

Святой Патрик родился примерно в 385 году, вероятно, на территории современной Великобритании. В молодом возрасте его похитили ирландские пираты и продали в рабство, но через несколько лет ему удалось сбежать. Позже он стал священником и вернулся в Ирландию, чтобы обращать местных жителей в христианство.

По легенде, Патрик использовал трилистник клевера для объяснения концепции Святой Троицы, что и сделало это растение символом праздника.

День святого Патрика стал официальным религиозным праздником в XVII веке. Католическая церковь, а также некоторые протестантские общины (в частности англиканская и лютеранская церкви) признают этот день как праздник. Он символизирует распространение христианства в Ирландии и сохранение национальной идентичности.

Как празднуют День святого Патрика

Праздник широко отмечают не только в Ирландии, но и в странах с большой ирландской диаспорой, в частности в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Аргентине.

В этот день проводятся масштабные парады и фестивали, среди которых самый большой традиционно проходит в Нью-Йорке. Люди одеваются в зеленый цвет, символизирующий Ирландию и трилистник святого Патрика.

Одной из самых ярких традиций стало окрашивание рек в зеленый цвет, которое впервые появилось в Чикаго в 1962 году. В этот день многие известные достопримечательности мира подсвечиваются зеленым, в частности Сиднейский оперный театр и Колизей в Риме.

Фото: празднование Дня святого Патрика в Чикаго (Getty Images)

Несмотря на религиозный характер события, в этот день разрешаются послабления ограничений на употребление алкоголя во время поста, поэтому традиционно празднование сопровождается ирландским пивом и виски. Атмосферу дополняют народные танцы кейли и музыка, звучащая из волынок и скрипок в пабах и на улицах городов.

Символы праздника

Главным символом Дня святого Патрика является трилистник, который, по легенде, святой Патрик использовал для объяснения христианской Троицы. Лепреконы - сказочные создания ирландской мифологии - олицетворяют удачу и богатство.

Хотя первоначальным цветом святого Патрика был синий, с XVIII века доминирующим стал зеленый, ассоциирующийся с Ирландией. Четырехлистник не является традиционным символом этого праздника, однако его часто связывают с удачей.

День святого Патрика в Украине

После 1991 года, с демократизацией обществ в странах, образовавшихся после распада СССР, День святого Патрика начали отмечать и в Украине, и в странах Балтии. Этому способствовали как появление иностранцев, в частности ирландцев, так и постепенная коммерциализация праздника, который обычно завершается посиделками в ирландских пабах с кружкой настоящего ирландского пива или виски.

В Украине, особенно в Киеве, с конца 1990-х годов празднование сосредоточилось в городских ирландских пабах. Здесь организовывают "ирландские вечеринки", которые нередко проходят при поддержке бизнеса с ирландскими корнями. Вход на такие мероприятия, желательно в зеленой одежде, обычно является платным, а в стоимость билета часто входит крепкий напиток.

Вечеринки сопровождаются зажигательной ирландской музыкой, показом лучших моментов футбольных, регбийных или крикетных матчей с участием национальных сборных Ирландии.

Кроме этого, страйкболисты традиционно проводят к этому дню тематические игры.