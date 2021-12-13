День Святого Миколая: що не можна дарувати дітям у цей день

Зазвичай батьки заздалегідь готуються до Дня Миколая і ретельно обмірковують, які презенти краще підготувати для своїх чад. При цьому для мам і тат є певні рекомендації, що не варто дарувати в цей святковий день.

Які подарунки на Миколая не потрібно дарувати дітям

День Святого Миколая вважається сімейним святом, тому не варто дарувати дітям якісь гаджети, які відвернуть їх увагу від сім'ї.

Не потрібно дарувати занадто дорогі подарунки. Святий Миколай вважається захисником знедолених. Він допомагав нужденним і малозабезпеченим, тому дорогі подарунки краще залишити на інші свята, такі як Новий рік і Різдво.

Дітям не радять дарувати військові іграшки та іграшкову зброю.

Маленьким дітям також не рекомендують дарувати іграшки, в яких є маленькі і гострі деталі. Адже вони можуть легко опинитися в їх шлунках.

Також не радять у День Святого Миколая дарувати дітям гроші та коштовності.