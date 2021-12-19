День Святого Миколая: красиві душевні привітання у листівках, віршах і відео

День Святого Миколая традиційно в Україні відзначається православними християнами 19 грудня, і це свято, мабуть, однаково любимо як дорослими, так і дітьми. За звичаями в дату даруються подарунки та всякі смаколики молодшим членам сім'ї "від Чудотворця", а батьки із захопленням розділять щастя малюків від таких презентів з частуваннями від доброго і щедрого Миколи Угодника.
Також у світле свято заведено вітати всіх близьких, друзів і колег, проявляючи любов і турботу, виказувати увагу і бажати від серця теплоти й радості. Милі та яскраві привітання ми зібрали для вас у матеріалі нижче.
Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці,
І принесе у вашу хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе усім здоров'я!
***
Коли замерзла річка
І став біленьким гай,
Прийшов у темну нічку
На землю Миколай!
Він в шапці-невидимці,
У теплім кожушку
Приніс усім гостинці
У чарівнім мішку!
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Щиро вітаю і бажаю святкової феєрії навкруги й насолоди від зимових свят, які відкриває Святий Миколай! Разом з близькими і друзями нехай кожен день стає справжнім святом!
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Вечір стане на порозі,
З'явиться дідусь невдовзі.
Не втомився за віки,
Важкі носить лантухи!
Тішать діда чемні діти,
Буде їм з чого радіти!
Миколая всі чекають -
Подаруночки шукають.
Хай добро приходить в дім!
Щастя й злагоди усім!
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Миколай Святий - добродій,
З подарунками спішить,
Хай вам дасть життя щедроти,
Від негоди захистить.
Щоби був достаток в хаті,
Та здоров'я у дітей,
Щоб сім'я була багата,
Та пошана від людей!
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Зі святом Миколи Чудотворця! Нехай у вашому домі панує мир, порядок і затишок. Здоров'я і благополуччя всій родині. Нехай Господь охороняє від усього поганого, й дарує радість і любов!
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Від хатинки до хатинки ходить Миколай -
Кожушок чарівний, срібна борода.
Він несе дарунки діточкам малим
І любов дарує українцям всім!
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Мій Святенький Миколаю,
Приходь ти скоріш, благаю.
Я до тебе помолюся
І тихенько пригорнуся.
Щастя дай моїй родині
І коханій Україні!
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З Днем святого Миколая! Бажаємо, щоб святкове диво подарувало вам чудовий настрій, яскраві враження та багато радості. Нехай покровитель мандрівників, дітей і рибалок зберігає своїх підопічних і твердою рукою направляє на істинний шлях. Щастя, любові, справедливості й багато добра у кожен дім!
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***
Святий отче, Миколай!
Мою хату не минай!
Подаруй мені потіху
І торбину, повну сміху,
І здоров'я для родини,
Красну долю для Вкраїни!
***
Місяць засурмив в ріжок:
Миколай йде до діток!
У мішку несе багато
Подаруночків малятам.
Для Максимка є машинка,
Для Мар'янки мандаринка,
Миколайчик для Мартусі,
Сіра мишка для Катрусі.
***
Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб ти отримав в цей день приємну звісточку від Святого Миколая і неодмінно подарунок під подушку. Нехай ми всі будемо добрі та чуйні, як цей святий! Твори чудеса для інших - і диво обов'язково увійде до твоєї оселі!
***
***
Все затихло надворі,
Сяють зорі угорі,
Всі чекають-виглядають
Чудотворця Миколая.
Але щось він забарився.
Може в небі заблудився?
В нього клопотів багато,
Бо заходить в кожну хату.
Все, що в нього в торбі є,
Чемним дітям роздає.
***
Ще ніхто його не бачив,
Та у ліжечка дитячі
Він кладе під подушки
Подарунки і книжки.
Хочу я побачить чудо
І сьогодні спать не буду.
Довго-довго я не спав:
Все чекав, чекав, чекав…
Починаю вже дрімати…
Миколай зайшов в кімнату,
Він схилився наді мною
І лоскоче бородою.
Щось тихесенько шепоче.
Хочу я відкрити очі,
Та не можу, мабуть, сплю.
Миколая я люблю!
***
***
Вітаю тебе з Днем Миколи Чудотворця! Бажаю, щоб, прислухаючись до моїх молитов, святий Угодник захистив тебе від усіх негараздів і здійснив твої мрії!
***
Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе у твою хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе Тобі здоров'я!
***
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому на День Святого Миколая подарунки кладуть під подушку і в шкарпетки.
Додамо також, що нещодавно в Церкві дали поради українським батькам до Дня Святого Миколая.