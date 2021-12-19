День Святого Миколая: красиві душевні привітання у листівках, віршах і відео

Привітання з Днем Святого Миколая у листівках, віршах, прозі та на відео

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці,

І принесе у вашу хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов'ю,

І принесе усім здоров'я!

***

Коли замерзла річка

І став біленьким гай,

Прийшов у темну нічку

На землю Миколай!

Він в шапці-невидимці,

У теплім кожушку

Приніс усім гостинці

У чарівнім мішку!

***

***

Щиро вітаю і бажаю святкової феєрії навкруги й насолоди від зимових свят, які відкриває Святий Миколай! Разом з близькими і друзями нехай кожен день стає справжнім святом!

***

Вечір стане на порозі,

З'явиться дідусь невдовзі.

Не втомився за віки,

Важкі носить лантухи!

Тішать діда чемні діти,

Буде їм з чого радіти!

Миколая всі чекають -

Подаруночки шукають.

Хай добро приходить в дім!

Щастя й злагоди усім!

***

***

Миколай Святий - добродій,

З подарунками спішить,

Хай вам дасть життя щедроти,

Від негоди захистить.

Щоби був достаток в хаті,

Та здоров'я у дітей,

Щоб сім'я була багата,

Та пошана від людей!

***

Зі святом Миколи Чудотворця! Нехай у вашому домі панує мир, порядок і затишок. Здоров'я і благополуччя всій родині. Нехай Господь охороняє від усього поганого, й дарує радість і любов!

***

***

Від хатинки до хатинки ходить Миколай -

Кожушок чарівний, срібна борода.

Він несе дарунки діточкам малим

І любов дарує українцям всім!

***

Мій Святенький Миколаю,

Приходь ти скоріш, благаю.

Я до тебе помолюся

І тихенько пригорнуся.

Щастя дай моїй родині

І коханій Україні!

***

З Днем святого Миколая! Бажаємо, щоб святкове диво подарувало вам чудовий настрій, яскраві враження та багато радості. Нехай покровитель мандрівників, дітей і рибалок зберігає своїх підопічних і твердою рукою направляє на істинний шлях. Щастя, любові, справедливості й багато добра у кожен дім!

***

***

Святий отче, Миколай!

Мою хату не минай!

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху,

І здоров'я для родини,

Красну долю для Вкраїни!

***

Місяць засурмив в ріжок:

Миколай йде до діток!

У мішку несе багато

Подаруночків малятам.

Для Максимка є машинка,

Для Мар'янки мандаринка,

Миколайчик для Мартусі,

Сіра мишка для Катрусі.

***

Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб ти отримав в цей день приємну звісточку від Святого Миколая і неодмінно подарунок під подушку. Нехай ми всі будемо добрі та чуйні, як цей святий! Твори чудеса для інших - і диво обов'язково увійде до твоєї оселі!

***

***

Все затихло надворі,

Сяють зорі угорі,

Всі чекають-виглядають

Чудотворця Миколая.

Але щось він забарився.

Може в небі заблудився?

В нього клопотів багато,

Бо заходить в кожну хату.

Все, що в нього в торбі є,

Чемним дітям роздає.

***

Ще ніхто його не бачив,

Та у ліжечка дитячі

Він кладе під подушки

Подарунки і книжки.

Хочу я побачить чудо

І сьогодні спать не буду.

Довго-довго я не спав:

Все чекав, чекав, чекав…

Починаю вже дрімати…

Миколай зайшов в кімнату,

Він схилився наді мною

І лоскоче бородою.

Щось тихесенько шепоче.

Хочу я відкрити очі,

Та не можу, мабуть, сплю.

Миколая я люблю!

***

***

Вітаю тебе з Днем Миколи Чудотворця! Бажаю, щоб, прислухаючись до моїх молитов, святий Угодник захистив тебе від усіх негараздів і здійснив твої мрії!

***

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці

І принесе у твою хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов'ю,

І принесе Тобі здоров'я!

***

***

***