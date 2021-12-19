RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

День Святого Миколая: красиві душевні привітання у листівках, віршах і відео

Автор: Володимир Костирін

День Святого Миколая традиційно в Україні відзначається православними християнами 19 грудня, і це свято, мабуть, однаково любимо як дорослими, так і дітьми. За звичаями в дату даруються подарунки та всякі смаколики молодшим членам сім'ї "від Чудотворця", а батьки із захопленням розділять щастя малюків від таких презентів з частуваннями від доброго і щедрого Миколи Угодника.

Також у світле свято заведено вітати всіх близьких, друзів і колег, проявляючи любов і турботу, виказувати увагу і бажати від серця теплоти й радості. Милі та яскраві привітання ми зібрали для вас у матеріалі нижче.

Привітання з Днем Святого Миколая у листівках, віршах, прозі та на відео

Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці,
І принесе у вашу хату
Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе усім здоров'я!

***

Коли замерзла річка
І став біленьким гай,
Прийшов у темну нічку
На землю Миколай!

Він в шапці-невидимці,
У теплім кожушку
Приніс усім гостинці
У чарівнім мішку!

***

***

Щиро вітаю і бажаю святкової феєрії навкруги й насолоди від зимових свят, які відкриває Святий Миколай! Разом з близькими і друзями нехай кожен день стає справжнім святом!

***

Вечір стане на порозі,
З'явиться дідусь невдовзі.
Не втомився за віки,
Важкі носить лантухи!

Тішать діда чемні діти,
Буде їм з чого радіти!
Миколая всі чекають -
Подаруночки шукають.

Хай добро приходить в дім!
Щастя й злагоди усім!

***

***

Миколай Святий - добродій,
З подарунками спішить,
Хай вам дасть життя щедроти,
Від негоди захистить.

Щоби був достаток в хаті,
Та здоров'я у дітей,
Щоб сім'я була багата,
Та пошана від людей!

***

Зі святом Миколи Чудотворця! Нехай у вашому домі панує мир, порядок і затишок. Здоров'я і благополуччя всій родині. Нехай Господь охороняє від усього поганого, й дарує радість і любов!

***

***

Від хатинки до хатинки ходить Миколай -
Кожушок чарівний, срібна борода.
Він несе дарунки діточкам малим
І любов дарує українцям всім!

***

Мій Святенький Миколаю,
Приходь ти скоріш, благаю.
Я до тебе помолюся
І тихенько пригорнуся.
Щастя дай моїй родині
І коханій Україні!

***

З Днем святого Миколая! Бажаємо, щоб святкове диво подарувало вам чудовий настрій, яскраві враження та багато радості. Нехай покровитель мандрівників, дітей і рибалок зберігає своїх підопічних і твердою рукою направляє на істинний шлях. Щастя, любові, справедливості й багато добра у кожен дім!

***

***

Святий отче, Миколай!
Мою хату не минай!
Подаруй мені потіху
І торбину, повну сміху,
І здоров'я для родини,
Красну долю для Вкраїни!

***

Місяць засурмив в ріжок:
Миколай йде до діток!
У мішку несе багато
Подаруночків малятам.

Для Максимка є машинка,
Для Мар'янки мандаринка,
Миколайчик для Мартусі,
Сіра мишка для Катрусі.

***

Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб ти отримав в цей день приємну звісточку від Святого Миколая і неодмінно подарунок під подушку. Нехай ми всі будемо добрі та чуйні, як цей святий! Твори чудеса для інших - і диво обов'язково увійде до твоєї оселі!

***

***

Все затихло надворі,
Сяють зорі угорі,
Всі чекають-виглядають
Чудотворця Миколая.

Але щось він забарився.
Може в небі заблудився?
В нього клопотів багато,
Бо заходить в кожну хату.

Все, що в нього в торбі є,
Чемним дітям роздає.

***

Ще ніхто його не бачив,
Та у ліжечка дитячі
Він кладе під подушки
Подарунки і книжки.

Хочу я побачить чудо
І сьогодні спать не буду.
Довго-довго я не спав:
Все чекав, чекав, чекав…

Починаю вже дрімати…
Миколай зайшов в кімнату,
Він схилився наді мною
І лоскоче бородою.

Щось тихесенько шепоче.
Хочу я відкрити очі,
Та не можу, мабуть, сплю.
Миколая я люблю!

***

***

Вітаю тебе з Днем Миколи Чудотворця! Бажаю, щоб, прислухаючись до моїх молитов, святий Угодник захистив тебе від усіх негараздів і здійснив твої мрії!

***

Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе у твою хату
Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе Тобі здоров'я!

***

***

***

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому на День Святого Миколая подарунки кладуть під подушку і в шкарпетки.

Додамо також, що нещодавно в Церкві дали поради українським батькам до Дня Святого Миколая.

Читайте РБК-Україна в Google News
День Святого НиколаяпоздравленияСвята в Україні