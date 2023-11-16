День студента 17 ноября: как правильно праздновать и можно ли это делать вообще

День студента - праздник молодежи. Он ежегодно отмечается во многих странах мира 17 ноября. В Украине студенты также отмечают его в ноябре с середины 90-х, а с 1999 года стали отмечать официально. Однако это не просто праздник всего студенчества, а и день памяти. И настоящую историю Дня студента знают немногие.

Что за праздник День студента, как его нужно отмечать и стоит ли это вообще делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История Дня студента

На самом деле День студента - это день объединения молодежи для борьбы с нацизмом. И история этого праздника совсем не радостная. Ее нужно знать и помнить о тех, чья жизнь была отдана в борьбе с нацизмом.

28 октября 1939 года в Чехословакии, которая была оккупирована немецкими фашистами во времена Второй мировой войны, был организован митинг в честь 21-ой годовщины образования Чехословакии. На него в Праге вышли студенты и преподаватели высших учебных заведений.

Оккупанты жестоко разогнали митинг и произвели несколько выстрелов. Погиб Ян Оплетал, студент медицинского факультета Карлова университета. Он получил серьезное ранение, был прооперирован и скончался 11 ноября в больнице.

Похороны Яна были назначены на 15 ноября и в этот же день начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько дней. 17 ноября немецкие фашисты арестовали свыше 1000 студентов из общежитий и отправили их в концлагеря.

Девятерых студентов казнили - без суда и следствия. А после этого Гитлер приказал закрыть все чехословацкие вузы. Они не работали до конца войны.

В 1941 году произошла международная встреча студентов стран, боровшихся против фашизма. И на этой встрече в Лондоне было предложено установить дату 17 ноября (трагический день для студентов Чехословакии) - датой Международного дня студента. По всему миру эта дата стало официальным Днем Студента с 1946 года.

В современной Чехии имя Яна Оплетала чтится как символ гражданского неповиновения нацистским оккупантам. Гимназия в Литовиле, где он получил аттестат, теперь носит его имя, также в его честь названы улицы в нескольких городах Чехии. В 1996 году он был награжден орденом Масарика 1 класса.

Во многих странах мира День студента - это, в первую очередь, день памяти и день объединения против нацизма, а потом уже праздник всех учеников высших учебных заведений. Хотя уже много лет этот день ассоциируется с жаждой знаний, молодостью и юностью, беззаботностью и весельем.

Как отмечают День студента

В День студента во многих странах делают сокращенные занятия или же - выходной день. Обычно проводят различные культурные мероприятия, конкурсы, семинары, встречи, лекции. По вечерам студенты устраивают квартирники, вечеринки или шумные праздники.

Во многих странах мира, в том числе и в Украине, у каждого учебного заведения есть собственные традиции Дня Студента.

В Киево-Могилянской академии в День студента моют памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади. Участники верят, что каждый участник церемонии успешно сдаст сессию.

Во Львове студенты Национального университета им. Франко 17 ноября наряжают памятник писателя в специальную мантию, которую сшили именно для этого случая.

В Польше существует традиция передачи ключей от города мэрами главам студенческих советов. По всей стране устраивают костюмированные парады и карнавалы, где студенты принимают активное участие. День студента называется Ювеналии.

В Португалии студенты ночью поют песни у памятника короля Португалии. При этом все студенты одеты в форму университетов и их песни можно услышать по всем улицам. Кульминация праздника - шествие студентов, которое проходит через весь город.

В Германии День студента - это День университетов. Занятий в этот день нет, вместо них проводят концерты, спортивные соревнования, фестивали, экскурсии, пикники и вечеринки.

В США проводят в этот день масштабные соревнования, конкурсы, а по вечерам - огромные вечеринки и дискотеки. Круче всех обычно гуляет Гарвард - та проводят театрализованные праздники Hasty Pudding, в честь кушанья, которое приносят на собрания студенческого клуба с 1795 года. Блюдо символизирует общественные симпатии и ценности, чувство дружбы и патриотизма.

В Дании День студента принято отмечать тихо и по-семейному - студенты собираются у кого-нибудь дома, поют песни под гитару, веселятся, иногда компаниями ходят в бар.

В Бельгии студенты любят любые праздники, а День студента - особенно. Они собираются небольшими компаниями в баре - поговорить и послушать хорошую музыку.

В Великобритании чтят погибших студентов Чехословакии и проводят памятные демонстрации. А вечером устраивают чемпионаты и вечеринки.

В Греции отмечают годовщину студенческих протестов в стране (14-17 ноября 1973 года), которое также известно, как Восстание в Афинском политехническом университете. Тысячи студентов были ранены, погибли 24 человека. В этот день традиционно возлагают цветы на могилы погибших, устраивают митинги и демонстрации, целью которых является защита демократических прав и свобод.