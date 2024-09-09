Таро-гороскоп на неделю: у кого закончится "черная" полоса, а кого ждет удар судьбы

Новая неделя, с 9 по 15 сентября, может стать судьбоносной для представителей некоторых знаков Зодиака. Кто-то сумеет сорвать куш, а кому-то повезет в любви.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю для каждого знака Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times .

Овен

Вас ждет невероятная неделя. Карты Таро указывают на то, что в ближайшие дни судьба даст вам немало шансов, благодаря которым вы получите то, чего так давно хотели. Кроме этого, вскоре вы можете отправиться в путешествие.

Телец

Проведите хотя бы один день в кругу семьи. На этой неделе вам стоит понять, что только близкие люди могут дать действительно ценный совет. Слушайте близких и свое сердце.

Близнецы

На работе и в личной жизни грядут глобальные перемены. К тому же, на этой неделе у вас появится шанс завершить важный проект и получить признание на работе.

Рак

Эта неделя принесет вам множество хороших новостей. Карты Таро указывают на то, что у вас появится шанс добиться финансового успеха и помириться с человеком, которого вы давно хотели вернуть в свою жизнь. Наслаждайтесь гармонией в отношениях.

Лев

Общение с друзьями доставит вам радость. Однако не стоит забывать и о работе. Вам могут доверить очень важное задание. Постарайтесь с ним справиться, от этого многое зависит.

Дева

Карты Таро сулят вам интересные события, однако постарайтесь набраться терпения. Не факт, что чудеса свалятся вам на голову уже в понедельник. Не торопите события, все будет так, как задуманно Вселенной.

Весы

Удача будет на вашей стороне. Возможно, вам выпадет очень ответственная роль, вы с ней справитесь. Не бойтесь сложностей, все получится.

Скорпион

На этой неделе вы сможете завершить этап невезения и тотальных неудач. Начинается белая полоса, встречаете ее с надеждой и верой в чудо. Поверьте, ближайшее будущее вас не разочарует.

Стрелец

Карты Таро сулят вам удачу в карьере. Вероятно, вас ждет приятный сюрприз, такой как премия или повышение зарплаты. И если вы сорвете куш, то не жалейте денег на исполнение своей мечты.

Козерог

Новая неделя не будет испытывать вас на прочность. Просто наслаждайтесь событиями, которые подарят вам радость. Ваша жизнь заиграет яркими красками, не позволяйте страхам и сомнениям все испортить.

Водолей

Не бойтесь разногласий, вы сможете выйти победителем из любой ситуации. Однако не зацикливайтесь на выяснении отношений. Вместо этого посвятите максимум своего времени добрым делам.

Рыбы

Карты Таро сулят вам неделю важных событий. Действуйте решительно и без промедлений, не затягивайте с ответом на вопросы, которые задаст вас судьба.