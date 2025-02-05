Три знака Зодиака возродятся из пепла. Карты Таро сулят им "обнуление" всех проблем
В этот четверг, 6 февраля, представители трех знаков Зодиака смогут начать новую жизнь. Гороскоп по картам Таро сулит им редкий шанс.
У каких знаков Зодиака начинается "белая" полоса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Стрелец
Таро-гороскоп советует вам сконцентрироваться на делах, в которых вы едва ли можете похвастаться успехом. Подумайте, что можно сделать для достижения желаемого - вы сможете найти правильный ответ. Судьба подарит вам шанс расправиться со всеми проблемами и наконец-то расправить крылья.
Позвольте себе грандиозно "обнулиться". Настраивайтесь на новую жизнь и сделайте все, чтобы негатив остался в прошлом. Конечно, придется постараться, но не жалейте сил - результат будет невероятным.
Овен
В последнее время вы могли ощущать, что застряли на одном месте. И если недавно ваша судьба не всегда была наполнена счастьем - все изменится. Пришло время возрождаться из пепла, вообразите себя фениксом, который всегда возвращается к жизни.
Карты Таро сулят вам редкий шанс, уже в четверг все проблемы могут исчезнуть. Такие чудеса случаются нечасто, а потому не отказывайтесь от возможности начать новую жизнь. Все наконец-то наладится, просто доверьтесь переменам.
Рак
В четверг вы сможете провести грандиозную работу над ошибками. Не бойтесь признать неправоту, найдите в себе силы и не перекладывайте ответственность на других. Если вы сумеете сделать все правильно - награда будет очень щедрой.
В вашей жизни заканчивается "черная" полоса, попрощайтесь с ней и больше не вспоминайте о плохом. Настраивайтесь на начало новой жизнь и стряхните с себя пыль. Верьте в чудеса, они вас осчастливят.
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