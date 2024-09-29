День Солнца и "демона-искусителя". Как уберечься от проблем и обещает астропрогноз на 29 сентября

Это воскресенье, 29 сентября, может стать днем соблазнов. Кроме того, следует учесть влияние Солнца, которое может испортить некоторые планы. Впрочем, уберечься от неудач вполне возможно.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила полный прогноз на воскресенье и дала важные советы на этот день.

Прогноз астропогоды на 29 сентября

Еще действует коридор затмений. Кроме этого, уже действует сочетание Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, с Черной Луной - фиктивной кармической расчетной точкой, символизирующей нашего "демона-искусителя".

"Она характеризует наши скрытые черты, страхи, волнения и комплексы, которые часто не осознаются, а вытесняются в подсознание. Точным этот аспект станет 2 октября", - пояснила Соловьева.

Поэтому период до 5 октября включительно не рекомендуется для:

важных переговоров

заключения новых договоров

приобретения техники

важных командировок

экзаменов

проведения важных платежей

выяснения отношений с соседями.

В это время возможны ошибки, просчеты, конфликты, отметила астролог. Неблагоприятный день для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств.

"Нельзя проводить время в одиночестве, в заботе только о своих интересах, конфликтовать с окружающими. Воздержитесь от алкоголя, избегайте открытого огня. Нарушение рекомендаций дня может плохо отразиться на здоровье", - предупредила эксперт.

После 12:45 можно посещать парикмахерскую. Этот день будто бы создан для коллективных дел, помощи другим. Такой он связан с накоплением имущества и денег.

"Избавьтесь от инстинкта владельца, осознайте ответственность за каждый поступок. Благоприятное время для творчества и интеллектуального труда. Желательно возвращать долги. Можно удачно налаживать отношения, делать подарки, проявлять милосердие", - добавила Соловьева.

Гороскоп на 29 сентября (иллюстрация: freeepik.com)

Астролайфхаки на воскресенье

"29 сентября - день Солнца, отвечающего за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности", - рассказала астролог.

Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила:

досуг с детьми

разнообразные развлекательные и азартные игры

выступления перед аудиторией

романтические приключения.

Но можно посещать концерты, шоу, представления. Также посвятите час-другой своему хобби и любому творчеству.

"Лучше не использовать в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, символы подсолнуха и льва, не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами. Также не нужно использовать классические символы Солнца", - посоветовала эксперт.