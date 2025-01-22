День Соборности Украины: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

Поздравления с Днем Соборности Украины в прозе

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Поздравляю с Днем Соборности Украины и искренне желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть ежедневно дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.

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С Днем Соборности Украины! Пусть любовь к родному краю объединяет нас, помогает идти к победе и процветанию соборной независимой демократической могущественной Украины. Благополучия и мира!

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Поздравляем вас с Днем Соборности Украины, с днем единения украинских земель. Желаем всем бесконечного счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей замечательной стране будет для каждого в достатке, радости, спокойствии. Пусть всегда над нашими землями светит солнце!

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С Днем Соборности вас! Этот праздник напоминает нам о важности единства и национальной гордости. Пусть в нашей семье всегда царствует любовь, согласие и понимание. Желаем неисчерпаемого запаса энергии и воли к самосовершенствованию.

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Поэтому примите наилучшие поздравления по случаю величайшего праздника украинского народа - Дня Соборности Украины! Этот праздник напоминает нам, что Украина не разделена, что нет отдельной Восточной и Западной Украины, а что у нас единое государство и мы - единый народ!

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Поздравляю с Днем Соборности Украины! Хочу пожелать единого духа народа, большой силы и могущества, крепкой дружбы и помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.

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Поздравляем с Днем Соборности Украины. Это один из важнейших праздников нашей страны, который символизирует то, что мы все - это один народ и никакие рубежи не смогут разделить нас. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас не ждали, не будем об этом забывать.

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Поздравляю с Днем Соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, большой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.

Поздравление с Днем Соборности Украины в стихах

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З Днем соборності, свободи і єднання!

Кожен день - із вечора до рання

Хай дарує Вам приємні миті,

Будете завжди теплом зігріті.

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Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить

Нам берегти тебе, Соборну і єдину

І нам твою історію творить!

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Я співаю про тебе, прекрасна країно,

Де хлібами духмяними вкриті поля,

І про шлях твій до волі, моя Україно,

Незалежна та славна слов'янська земля!

Открытки ко Дню Соборности Украины

Открытки ко Дню Соборности Украины (изображение: РадіоТрек)

Открытки ко Дню Соборности Украины (изображение: Черняхівська громада)

Открытки ко Дню Соборности Украины (изображение: Хочу!)