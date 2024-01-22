День Соборности 2024: как появился праздник и почему он так важен для украинцев

История праздника

22 января 1919 года на Софийской площади столицы провозгласили Акт Воссоединения УНР и ЗУНР. Эта дата стала знаковой для Украины и ее дальнейшего формирования государства. Она важна и тем, что это событие полностью разрушает утверждение российской пропаганды, что украинские земли впервые объединил Сталин в 1939 году.

22 января также принято вспоминать принятие IV Универсала УЦР в 1918 году, которым провозглашалась полная независимость УНР.

И хоть вскоре после провозглашения Акт Воссоединения большую часть Западной области УНР оккупировали польские войска, Северную Буковину - румынские, Закарпатье отошло Чехословакии, а на остальную территорию пришли большевики - историки считают, что именно революционные процессы этих лет и объединение УНР и ЗУНР является своеобразной победой украинцев. Если до этого наши земли не обозначались на карте мира как украинские, то потом мы официально входили в состав СССР уже как Украинская республика.

Провозглашение Акта Воссоединения украинских земель на Софиевской площади 22 января 1919 года (фото: Украинский Институт национальной памяти)

Первое официальное празднование Дня Соборности на государственном уровне в Украине состоялось 22 января 1939 в Хусте. Это была самая массовая демонстрация украинцев того времени.

Однако по данным Украинского Института национальной памяти, в 1990 году украинцы организовали еще большое мероприятие - одну из самых массовых акций в Центральной и Восточной Европе - "живую цепь". Тогда почти 3 миллиона человек взялись за руки и создали непрерывную цепь от Киева до Львова.

Украинцы в 1990 году образовали "живую цепь" протяженностью 770 км (фото: из открытых источников)

Официальный статус День Соборности Украины получил только в 1999 году по указу Леонида Кучмы. С приходом к власти Януковича этот день не отмечали на государственном уровне, но после Революции Достоинства украинцы снова официально празднуют Акт Воссоединения.

Во времена пандемии коронавируса цепь единства проводили символически онлайн.

Во время войны украинцам очень важно показать всему миру свое единство в борьбе против российского оккупанта. Лозунг ко Дню Соборности 2024 - "Наше единство - наше оружие". Несколько украинских городов объявили о проведении акции "живой цепи". Также цепи единства образуют украинцы за границей - в Праге, Оттаве, Будапеште и других городах.

Украинцы ежегодно образуют цепи единства ко Дню Соборности (фото: espreso.tv)

Цепь единства на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, январь 2023 г. (фото: НАНЦ)