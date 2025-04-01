День смеха: веселые поздравления в стихах и своими словами, открытки

1 апреля - это день, когда можно и нужно шутить и веселить себя и друзей. Веселые поздравления и открытки, отправленные близким людям в этот день, поднимут настроение.
РБК-Украина (проект Styler) собрало забавные поздравления своими словами и в стихах, чтобы помочь вам развеселить своих знакомых.
Перше квітня, любі друзі!
Хай бурчить у тебе в пузі,
Але треба рано встати
Тещу спершу привітати.
Їй натерти капці милом –
Хай сковзає вража сила!
Ви ж ласкаво кажіть: "Мамо,
Ну, навіщо, пити зрання?"
***
День сміху - перше квітня,
Відзнач сьогодні від душі!
А краще - цілий тиждень
Ти розважайся без межі.
А головне - сьогодні жарти
Ніяк не можна обійти,
І краще жодної хвилинки
Не спи, скоріш жартуй ти!
***
В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує - той живе!
І тому я всіх вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу вам я грошей міх,
В цей день жартів і потіх.
***
Швидше в День сміху посміхнись
Лише для того, щоб жити щасливо,
Адже сміх нам продовжує життя!
Нам потрібно більше позитиву!
***
Кожен хоче шуткувати,
У день сміху жартувати,
Обдурити хоче всіх,
Не попастись нам на сміх!
Ну якщо вже і попались,
І над Вами насміялись,
То у цей день без обід -
Пожартуйте й Ви услід!
Поздравляю с Днем смеха! Пусть в любой ситуации тебе удается найти что-то положительное. Желаю превращать трудности в веселые истории и жить с улыбкой!
Говорят, что смех продлевает жизнь, поэтому желаю смеяться каждый день! Пусть в твоей жизни будет больше радости, добрых шуток и веселых моментов. Дари улыбки и получай их в ответ!
Поздравляю с Днем смеха! Желаю тебе искреннего смеха, хорошего настроения и замечательных друзей рядом. Пусть этот день будет наполнен позитивом и весельем!
Пусть этот день подарит тебе море смеха и радости! Желаю всегда находить поводы для улыбки и наслаждаться жизнью. Пусть в твоем сердце царит легкость и счастье!
Поздравляю с 1 апреля! Пусть веселое настроение сопровождает тебя не только сегодня, но и каждый день. Желаю тебе добрых шуток, счастливых моментов и много поводов для смеха!
Сегодня - День смеха, поэтому пусть он будет полон шуток, улыбок и радостных моментов! Желаю никогда не терять чувство юмора и заряжать позитивом всех вокруг. Пусть жизнь будет яркой и веселой!
Поздравляю с Днем смеха! Пусть каждый день приносит тебе новые веселые истории, добрые шутки и счастливые мгновения. Желаю, чтобы улыбка стала твоим лучшим аксессуаром!
Смех - это настоящий эликсир молодости, поэтому желаю тебе всегда оставаться бодрым, жизнерадостным и полным позитива! Пусть хорошее настроение не покидает тебя ни на миг. Поздравляю с Днем смеха!
Желаю, чтобы сегодняшний день запомнился только приятными сюрпризами и веселыми моментами! Пусть рядом будут искренние друзья, которые знают, как подарить хорошее настроение. Улыбайся и наслаждайся жизнью!
Поздравляю с 1 апреля - Днем смеха! Пусть веселье не прекращается, а смех раздается как можно чаще. Желаю счастливых моментов, которые останутся теплым воспоминанием на долгие годы!
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При подготовке материала использовались источники: сайты Свято.топ, Черновцы 24.