День сім'ї 2020: красиві листівки і привітання для коханих людей

Привітання з Днем сім'ї 2020 в листівках, віршах і прозі - в матеріалі Styler
День сім'ї 2020 українці відсвяткують сьогодні, 15 травня. Це міжнародне свято, що вперше заснували резолюцією Генеральної асамблеї ООН у 1993 році. Мета цього важливого дня - звернути увагу на важливість сім'ї і численні проблеми, з якими стикаються в сім'ях.
В матеріалі Styler ми пропонуємо привітати своїх найближчих людей з цим святом у гарних віршах, листівках і просто душевними словами.
Сім’я - це щастя, любов і удача,
Сім’я - це влітку поїздки на дачу.
Сім’я - це свято, сімейні дати,
Подарунки, покупки, приємні витрати.
Народження діток, перший крок, перший лепет,
Віра в найкраще, хвилювання і трепет.
Сім’я - дружна праця і вічні турботи,
Сім’я - це багато вдома роботи.
Сім’я - це складно.
Сім’я - це важливо.
Сім’я - це коли
Все на світі можливо.
Наші милі і любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба -
Сімейного затишку й мирного неба.
Родину вашу у святковий час
Ми хочем щирим серцем привітати.
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас.
Хай діточок додасться у сім'ї,
На маму і на тата дуже схожих,
Хай їх охороняє Матір Божа,
А над колискою співають солов'ї.
Щоб дружно ви і весело жили,
Мов лебеді - завжди і всюди двоє,
Щоби добробут - повною рікою,
Й життєві радості до вас у дім пливли.
Щоби весна і літо, і зима,
Та осінь з ними тішили вам душу.
Ще побажати хочу я і мушу,
Чого і в світі білому нема.
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Нам, окрім вас, більш нічого не треба,
Хай бог береже вас, любі, весь час,
Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.
***
Сім’я - це те гніздо, з якого,
Пташенята летять у політ,
Але до гілля якого
Вертають крізь далеч літ.
Щоб знову в гніздечку тому
Ще побувать хоча б мить,
Бо що є рідніше дому?
Тож сім’ї ваші бережіть.
Згадуйте добрим словом,
Увагою не обійдіть,
Зігрійте ласкою, любов’ю,
або й сльозами окропіть.
Так дерево сильнішим стане
І буйним цвітом зацвіте,
Огорне ніжно вас гілками
Й корінням глибше проросте.
В День сім'ї бажаю постійного взаєморозуміння. Розумійте один одного навіть без слів - з першої секунди, з першого погляду. Бережіть, цінуйте, поважайте! Зі святом!
***
Вітаємо всіх з міжнародним днем сім'ї! Бажаємо вам берегти стосунки з близькими, цінувати й дбати про них, поважати старших і не ображати молодших! Нехай у ваших сім'ях завжди панує гармонія і взаєморозуміння!
Сім'я - це найважливіше, найцінніше, найдорожче в житті людини. Вітаю з Міжнародним днем сім'ї та бажаю завжди бути щасливою людиною, у якої яскравим маяком життя є його прекрасна сім'я. Бажаю миру і добра, міцних обіймів близьких і чарівних сімейних вечорів!
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Родина - це наша гордість, надбання і головна цінність у житті! Нехай з сьогоднішнього дня і надалі, ваша сім'я буде міцною, щасливою, не знає бід і негараздів! В цей особливий день, бажаю всім любові, затишного сімейного вогнища і квітучого добробуту!
День сім'ї - особливе свято! Бажаю, щоб будинок був повною чашею, панувала довіра, підтримка, любов! Нехай гармонія буде у вас! Терпіння, щастя і сил боротися з будь-якими негараздами!
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Вітаю з Міжнародним днем сім'ї! Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи й уваги. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас в будь-яку погоду, в будь-який час року. Бережіть один одного і будьте щасливі!
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